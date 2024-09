Schafft der spusu SKN St. Pölten Rush zum dritten Mal in Serie den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Women's Champions League? Die Wölfinnen erfahren Montag in Nyon ihre Gegnerinnen im Playoff. Die Palette an Gegnerinnen reicht dabei vom ansprechenden Konkurrenten mit klingenden Namen bis zum „Hammar(by)-Los“ aus Schweden.

Trainerin Liese Brancao blickt positiv auf die vergangenen Tage zurück und ist gespannt auf die Auslosung des Playoff-Gegners am heutigen Montag.

"...werden uns direkt nach der Auslosung an die Arbeit machen"

Mit einem 5:0 im Semifinale gegen Neftci Baku sowie einem 1:0 in Finalspiel gegen Vllaznia kämpften sich die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten Rush souverän durch die ersten Runde der UEFA Women´s Champions League. „Eine Woche, die uns als Team weitergebracht hat und gezeigt hat, dass wir auch in schwierigen Situationen bestehen können“, sieht Trainerin Liese Brancao die Woche in Georgien positiv. Angereist war man bereits Sonntagabend, um sich bestmöglich auf die Bedingungen vor Ort vorbereiten zu können. „Ich bin dem Verein sehr danbkar, dass uns dies ermöglicht wurde“, so die Trainerin weiter.

Vor allem das Endspiel gegen Vllaznia war hier eine erste Nagelprobe für den weiteren Bewerb, war es doch das Duell mit einem Team auf Augenhöhe. Dass es am Ende „nur“ 1:0 zugunsten der St. Pöltnerinnen ausging, lag auch am Aluminiumpech, das gleich viermal ein höheres Ergebnis verinderte. „Ich denke, dass wir dennoch zufrieden sein können mit der abgelaufenen Woche in Georgien“, so Brancao.

Im bevorstehenden Playoff, das Montag in Nyon ausgelost wird, sind nun einige spannende Paarungen möglich. Die Palette reicht dabei von Teams mit klingenden Namen, wie Galatasaray oder Anderlecht, über Nachbarschaftsduelle gegen die slowenischen Vertreterinnen von Mura oder Servette aus der Schweiz, bis zum Hammerlos Hammarby – den letztjährigen schwedischen Meisterinnen. Eines wird beim spusu SKN Rush jedoch nicht passieren, dass man den Playoff-Gegner unterschätzt. „Wir werden uns direkt nach der Auslosung an die Arbeit machen und unsere Konkurrentinnen bis ins kleinste Detail analysieren“, verspricht die Trainerin des spusu SKN Rush. Spieltermine sind dabei 18./19. (Hinspiel Auswärts) sowie 25./26. September (Rückspiel in der NV Arena)

Mögliche Gegner / UEFA Women´s Champions League 2024/25 – Playoffs

Anderlecht (Belgien), Servette FCF (Schweiz), Mura (Slowenien), Osijek (Kroatien), Celtic (Schottland), Hammarby (Schweden), Galataray (Türkei)

Spieltermine:

Hinspiel (Auswärts) 18./19. September

Rückspiel (in der NV Arena) 25./26. September

Fotocredit: Tom Seiss