Die Achtelfinalbegegnungen im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup 2024/25 stehen fest. Im Rahmen der Auslosung bescherte Bundesliga- und Cup-Legende Maria Gstöttner den verbliebenen 16 Clubs spannende Duelle in Österreichs höchstem Frauen-Cup-Bewerb.

Im Achtelfinale kommt es mit der Begegnung zwischen dem FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen und dem LASK also zu einem Stadtderby

Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush sowie die amtierenden Vizemeisterinnen der ADMIRAL Frauen Bundesliga, First Vienna FC 1894, steigen aufgrund ihrer Freilose in der ersten Runde erst mit dem Achtelfinale in den Bewerb ein. Die St. Pöltnerinnen treffen auswärts auf SV Magna Krottendorf, die Vienna gastiert beim SV Horn.

Die Achtelfinal-Spiele im Überblick:

FC Wacker Innsbruck vs. SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies

FC Bergheim vs. CASHPOINT SCR Altach

FC Blau-Weiß Linz / Union Kleinmünchen vs. LASK

FSG St. Georgen Leys / Mank vs. SoccerCoin USV Neulengbach

SV Horn vs. First Vienna FC 1894

GAK 1902 vs. FK Austria Wien

SV Magna Krottendorf vs. spusu SKN St. Pölten Rush

SPG Südburgenland / TSV Hartberg vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Gespielt werden die Achtelfinal-Begegnungen am kommenden Wochenende, dem 14. und 15. September. Die genauen Spielansetzungen werden in Kürze fixiert.

Die weiteren Spieltermine im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup:

Achtelfinale: 14./15. September 2024

Viertelfinale: 8./9. Februar 2025

Halbfinale: 29./30. März 2025

Finale: 24./25. Mai 2025

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at