Gegründet als ŽNK Odranci, später ŽNK Pomurje, heute ŽNK Mura. Die Sloweninnen sind der Champions-League-Gegner der St. Pöltnerinnen im Kampf um ein Ticket für die Gruppenphase. Ein Vorteil hierbei könnte bereits das Hinspiel sein, das am Donnerstag, dem 19. September in der NV Arena ausgetragen wird. Eine Woche darauf findet das Rückspiel in der Region Pomurska statt. Elffache Meisterinnen und Pokalsiegerinnen, das Frauenteam von ŽNK Mura ist in Slowenien ähnlich dominant, wie der spusu SKN St. Pölten Rush in Österreich.

Die routinierte Mittelfeldspielerin Mateja Zver aus Slowenien im Dress des spusu SKN Rush blickt einem Duell mit dem Top-Team aus ihrem Heimatland entgegen.

Wer schafft Sprung in die Gruppenphase?

Gleich das allererste Los Montagmittag bei der Auslosung der UEFA Women's Champions League-Playoffs in Nyon trug den Namen „SKN St. Pölten“, am zweiten Zettel stand ŽNK Mura. Damit war klar, dass St. Pölten gegen die slowenischen Meisterinnen um ein Ticket in der Gruppenphase der Champions League kämpft.

Für St. Pölten wäre es der dritte Auftritt unter den besten 16 Europas in Folge, für Mura die Premiere. Mura, 1999 als ŽNK Odranci gegründet, ist in Sachen Dominanz durchaus mit den St. Pöltnerinnen zu vergleichen, gewann alle Meisterschaften seit der Saison 2018/19 und ist mit elf Ligatitel der Rekordhalter in Slowenien. Dazu kommen ebenso viele Triumphe im nationalen Pokal. Doch die Champions League war für ŽNK Mura bislang nie die große Liebesgeschichte. Heuer überstand man mit einem knappen Sieg gegen Apollon Ladies erstmals die erste Runde, sonst war immer nach dem Miniturnier Schluss.

Das Duell gegen St. Pölten ist zudem das allererste Aufeinandertreffen mit einem österreichischen Klub in der Champions League. Beide Teams absolvierten jedoch im Februar 2023 einen Test gegeneinander im SPORTZENTRUM Niederösterreich. Damals gaben die Wölfinnen bei heftigen Schneetreiben einen 2:0-Vorsprung aus der Hand und unterlagen den Sloweninnen mit 2:3.

SKN-Trainerin Liese Brancao freut sich auf das entscheidende Kräftemessen mit den Sloweninnen.

"...wird unglaublich schwer, aber wir freuen uns riesig"

Ein besonderes Duell wird das Playoff für Mateja Zver, die ihre ersten Schritte im Frauenfußball bei ŽNK Mura absolvierte (damals noch als ŽNK Pomurje). „Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, wie schwierig die Playoffs sind. Das Ziel Gruppenphase ist so nah und gleichzeitig jedoch so weit weg. Die Mannschaften geben mehr 100 Prozent, um in die Gruppenphase zu kommen. Es wird unglaublich schwer, aber wir freuen uns riesig auf die Spiele gegen Mura!“, so SKN-Trainerin Liese Brancao über das Duell gegen die Sloweninnen.

Das Hinspiel geht dabei am Donnerstag, den 19.9. in der NV Arena über die Bühne (Anstoß um 19 Uhr). Schon hier möchten die Wölfinnen mit ihren Fans im Rücken eine gute Ausgangspostion für das Rückspiel (25./26.9.) in Slowenien schaffen. Tickets sind ab sofort online unter tickets.skn-frauen.at erhältlich!

UEFA Women´s Champions League 2024/25 – Playoff

spusu SKN St. Pölten Rush – ŽNK Mura (Slowenien)

Hinspiel am Donnerstag, 19.9. um 19 Uhr in der NV Arena

Rückspiel am Donnerstag, 26.9. um 19 Uhr im Mestni stadion Fazanerija, Murska Sobota (Slowenien)

Fotocredit: Tom Seiss