ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Aufsteiger LASK hat einen neuen Sportlichen Leiter. Wie der Klub vermeldet wird mit Jürgen Tröscher ein erfahrener Mann ab sofort die Geschicke der Frauenabteilung des Linzer Traditionsvereins leiten.

„Möchte, dass sich der LASK auf der Frauenfußball-Landkarte etabliert"

Der 39-Jährige fungierte bereits bei der Sportunion Wolfern lange Zeit als Trainer und Sportlicher Leiter im Frauenfußball. Von 2018-2023 hatte Jürgen Tröscher beim damaligen Zweitligisten SK Vorwärts Steyr den Posten des Sportlichen Leiters inne.

Danach zog es ihn für eine halbe Saison in die OÖ-Liga zur Union Dietach, wo er in derselben Position aktiv war. Nun schließt sich Tröscher dem LASK an und wird fortan für die sportliche Leitung der Abteilung Frauenfußball zuständig sein. Walter Weiss wird dem Verein weiterhin in beratender Funktion erhalten bleiben.

Neo-Sportlicher-Leiter Jürgen Tröscher: „Der LASK ist etwas Besonderes - es macht mich stolz nun ein Teil davon zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Obwohl in den letzten drei Jahren viel passiert ist, wartet eine Menge Arbeit auf uns. Ich möchte, dass sich der LASK auf der Frauenfußball-Landkarte etabliert und sportlich erfolgreich wird. Es ist unser klarer Auftrag, dass wir uns ständig weiterentwickeln und Schritt für Schritt professionalisieren. Dankbar bin ich Walter Weiss, der beratend und mit seinem Netzwerk weiterhin zur Seite stehen wird.“

