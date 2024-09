Einen Steiermark-Trip legten die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten RUSH Samstag in der zweiten Runde des SPORTLAND Niederösterreich Cup hin. Gegen die Wildcats aus Krottendorf ließen die Titelverteidigerinnen jedoch keinen Zweifel an der Favoritenrolle und bezwangen die Zweitligistinnen souverän mit 3:0.

Souveräner Sieg in der 2. Runde im SPORTLAND Niederösterreich Cup für Maria Mikolajová und Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten RUSH in Krottendorf.

Frühes Führungstor durch Claudia Wenger

Nachdem die Wölfinnen des SKN St. Pölten Rush letzte Woche aufgrund des Auftritts in der UEFA Women's Champions League ein Freilos hatten, ging es am Samstag in Preding in der zweiten Runde gegen die Wildcats aus Krottendorf.

Die Steirerinnen hatten die erste große Chance des Spiels, jedoch konnte die SKN-Hintermannschaft im Verbund gemeinsam die Chance klären. Claudia Wenger besorgte noch in der Anfangsphase die verdiente Führung für die Gäste aus St. Pölten.

Kapitänin Jennifer Klein legte kurz nach dem Seitenwechsel nach und stellte auf 2:0. Die Wildcats waren bemüht und störten die Wölfinnen aus St. Pölten früh. Bis auf die Chance in der ersten Hälfte und einen Ball, den Torfrau Laura Sieger sicher pflückte, konnten die Gastgeberinnen aus der Steiermark nicht viel Gefahr erzeugen.

Melike Pekel setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt, Rita Schumacher hämmerte kurz vor dem Ende einen Ball an die Latte. Am Ende gewannen die St. Pöltnerinnen verdient und schnappten sich das Ticket für die nächste Runde.

Nun warten die Playoffs der UEFA Women´s Champions League auf Jennifer Klein und Co. Kommenden Donnerstag (19. September/19 Uhr) steigt das Hinspiel gegen Mura in der NV Arena. Tickets sind unter tickets.skn-frauen.at erhältlich. Das Rückspiel steigt eine Woche darauf in Slowenien. Das Siegerteam steht in der Gruppenphase der UEFA Women´s Champions League.

SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup - 2.Runde

SVK Wildcats Krottendorf - spusu SKN St. Pölten Rush 0:3 (0:1)

spusu SKN st. Pölten RUSH: Sieger, Krizaj, Klein Touon (90. Grumbäck), Wenger, Mikolajová (Haag J.), Dubcova, Schumacher, Pekel (82. Scheuher), Brunnthaler, Hillebrand.

Tore: Claudia Wenger (11.), Jennifer Klein (52.), Melike Pekel (75.).

