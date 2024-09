Nach dem Linzer Stadtderby am Samstagabend zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem LASK (1:0) bei den Männern in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 stand für morgen jenes bei den Frauen im SPORTLAND Niederösterreich-Cup auf dem Programm, wobei die Partie nun witterungsbedingt verschoben wird. Die Blau-Weiß-Frauen trafen ja bereits in der aktuellen ADMIRAL Frauen Bundesliga-Spielzeit auf die LASKerinnen und gewannen dabei am 18. August auf der OÖFV-Verbandsanlage vor 500 ZuschauerInnen mit 3:1.

Ersatztermin noch offen

Bei der Neuauflage des Linzer Derbies in der zweiten Runde im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup kommt es nunmehr zu einer witterungsbedingten Spielverschiebung.

Das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen und dem LASK im Hofmann Personal Stadion kann wegen der starken Regenfälle nicht wie geplant am Dienstag, 17. September, ausgetragen werden. Ein Ersatztermin wird zeitnah bekanntgegeben.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at