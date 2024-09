Große Vorfreude und Motivation beim österreichischen Frauen Fußball-Serienmeister spusu SKN St. Pölten RUSH. Am Donnerstag steigt für die Niederösterreicherinnen das Hinspiel im UEFA-Women´s-Champions-League-Playoff in der NV Arena gegen die slowenischen Meisterinnen von ŽNK Mura Nona. Die Gäste starteten ähnlich dominant in die neue Saison wie der spusu SKN St. Pölten RUSH, holte mit vier Siegen das Punktemaximum aus vier Spielen. Tickets für das Duell gegen Mura sind unter tickets.skn-frauen.at erhältlich!

Emotionales Spiel für "SKN-Sloweninnen" Mateja Zver & Izabela Križaj

Ein emotionales Duell wird es vor allem für die slowenischen SKN-Akteurinnen Mateja Zver und Izabela Križaj. Zver absolvierte fast ihre gesamte Jugendzeit bei ŽNK Mura Nona, Križaj kennt zahlreiche Mura-Spielerinnen aus direkten Duellen mit ihrem Ex-Klub Ljubljana.

Ihre Jugend verbrachte Mateja Zver fast gänzlich bei Pomurje, wie der kommende SKN-Champions-League-Gegner Mura bis Dezember 2022 hieß. Daher kennt sie den Klub so gut wie keine andere im Verein. Sommer-Neuzugang Izabela Križaj traf letzte Saison mit ihrem Ex-Klub Ljubljana auf ŽNK Mura Nona und kennt die slowenischen Meisterinnen bestens.

Vier Spiele, vier Siege, Torverhältnis 31:1 - ähnlich souverän wie die St. Pöltnerinnen startete auch ŽNK Mura Nona in die neue Spielzeit der nationalen Liga. Zwar ging es bislang nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, doch auch gegen den aktuell viertplatzierten der slowenischen Liga, ŽNK Radomlje, wurde klar mit 5:1 gewonnen. Mura wird daher mit breiter Brust und jeder Menge Offensivpower nach St. Pölten reisen.

"Neben ihrer Qualität im Angriff zeichnet sich Mura vor allem durch ihren großen Siegeswillen aus"

"Sie verfügen über schnelle Spitzen, die auch technisch sehr stark sind", so Mateja Zver. Izabela Križaj fügt hinzu: "Sie verfügen über individuell gute Spielerinnen. Neben ihrer Qualität im Angriff zeichnet sich Mura vor allem durch ihren großen Siegeswillen aus." Die SKN-Defensivspielerin kennt zahlreiche Akteurinnen noch gut aus direkten Duellen in der slowenischen Liga. Ein Schicksal teilt sich Mura jedoch mit den Konkurrentinnen aus St. Pölten: Während man in der heimischen Liga nur selten richtig gefordert ist, wird auch der Auftritt auf europäischer Bühne stets zu einer schwierigen Aufgabe.

"In Slowenien gibt es viele Talente, die jedoch früh ins Ausland wechseln. Der Fußball in Slowenien benötigt noch etwas Zeit, befindet sich aber definitiv auf einem

guten Weg", sind sich die Nationalteamspielerinnen Mateja Zver und Izabela Križaj einig. Für die beiden SKN-Akteurinnen werden vor allem die beiden Champions-League-Duelle ein emotionales Aufeinandertreffen.

"Ich habe sehr viel Respekt vor der tollen Arbeit von Mura. Es wird ganz besonders gegen meinen Heimatverein zu spielen", blickt Mateja Zver voraus. Und auch bei Izabela Križaj ist die Vorfreude auf die Playoff-Begegnungen groß: "Es ist schon etwas besonderes, gegen gute Freundinnen zu spielen. Aber ein Match ist ein Match, Zeit für Emotionen bleibt nach dem Spiel."

Beide slowenischen SKN-Kickerinnen werden dabei in beiden Duellen auch auf die Unterstützung von Freunden und Familien zählen können.

UEFA Women´s Champions League 2024/25 - Play-off-Hinspiel

Donnerstag, 19. September 2024/19 Uhr

spusu SKN St. Pölten Rush - ŽNK Mura Nona (Slowenien)

Spielort: NV Arena, 3100 St. Pölten

Donnerstag, 26. September 2024/19 Uhr - Play-off-Rückspiel

ŽNK Mura Nona (Slowenien) - spusu SKN St. Pölten Rush

Spielort: Mestni stadion Fazanerija, Murska Sobota (Slowenien)

Fotocredit: Tom Seiss