Der LASK scheidet mit einer 0:3-Niederlage gegen die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz aus dem ÖFB Sportland Niederösterreich Frauen Cup aus. Um 18:30 war es so weit, die zweite Runde des ÖFB Sportland Niederösterreich Frauen Cups stand an. Der LASK gastierte bei der SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz im Personal Hofmann Stadion. Erfreulich für die Athletikerinnen war, dass Katharina Mayr wieder im Pflichtspiel-Kader stand nach überstandener Rückenverletzung.

Im Linzer-Derby der Frauen brachte Blau-Weiß den Stadtrivalen zu Fall.

Schlenzer ins lange Eck bringt Blau-Weiß-Damen in Front

Die erste Chance fanden die Hausherrinnen vor, LASK-Keeperin Mühleder agierte stark auf der Linie (3.) In der fünften Spielminute stürmte Neo-LASKlerin Andrea Svibkova aufs Tor zu, Blau-Weiß-Schlussfrau Lara Ritter parierte mit dem Fuß.

In der Anfangsviertelstunde boten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Gastgeberinnen hatten zunächst ein leichtes Chancenplus inne. Die Athletikerinnen spielten zu Beginn aber beherzt. Für den erste schwarz-weißen Hunderter sorgte Jasmin Reiterer, die allein aufs Tor zustürmte – im letzten Moment pariert (26.). Blau-Weiß verbuchte den Führungstreffer. Nach einer strittigen Situation im LASK-Strafraum kam Sandra Mayrhofer an den Ball und schlenzte ihn ins lange Eck zum 0:1 (32.). Für das letzte Aufhorchen im ersten Durchgang sorgte Samantha Stiglmair mit einem Kopfball an die Querlatte (41.).

Hausherren machen in der Schlussphase alles klar

Nach dem Seitenwechsel trug Jana Kofler einen Freistoß schön zum Tor. Der Ball landete per Kopf im gegnerischen Tor – Abseits (52.). In der 55. Spielminute feierte Katharina Mayr ihr langersehntes Comeback. Das Spiel flachte zunehmend ab. Linda Schöser schoss nach feiner Avdic-Vorarbeit knapp daneben (64.). In der LASK-Drangphase bauten die Gastgeberinnen die Führung aus. Nach einem Fehler im Aufbauspiel drückte Almedina Sisic den Ball zum 0:2 ins Tor (79.). Im Gegenzug hatte Katharina Mayr den Anschluss am Fuß – knapp daneben. In der 87. Spielminute erhöhte Almedina Sisic per Direktabnahme auf 0:3.

Bei dem 0:3 blieb es und der LASK scheidet aus dem ÖFB Sportland Niederösterreich Cup aus.

"...hatten einige Chancen auf den Ausgleich und den Anschluss"

Cheftrainer Benjamin Stolte: „Nach so einer Niederlage Worte zu finden, ist schwer. Wir hatten die Führung auf dem Fuß, erzielen sie aber wieder nicht. Zurzeit ist das Momentum nicht auf unserer Seite. Blau-Weiß hat zu Beginn gut gedrückt. Wir hatten einige Chancen auf den Ausgleich und den Anschluss. Jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel fokussieren.“

So spielte der LASK: Mühleder – Kerschbaummayr (85. Kljajic), Stiglmair, Kubickova, Farthofer – Kofler, Reichmann (46. Avdic) – Schöser, Svibkova (75. Schweitzer), Reiterer (55. Mayr)

Tor: Mayrhofer (32.), Sisic (79., 87.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at