In der ADMIRAL Frauen Bundesliga steht die 4. Runde der Saison 2024/25 an. Vier Teams peilen dabei um den ersten Saisonsieg. Eröffnet wird der Spieltag am Samstag, den 21. September mit der Partie FC Bergheim gegen den FK Austria Wien (14 Uhr). Die Salzburgerinnen sorgten zuletzt im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup mit einem 2:1-Heimsieg über Altach für positive Schlagzeilen, warten in der Meisterschaft allerdings noch auf den ersten Sieg. Die Austria ist eines von zwei Teams, das nach drei Runden noch ohne Punkteverlust und aktuell erster Verfolger von Serienmeister spusu SKN St. Pölten RUSH ist.

Nach Rückkehr aus Kolumbien: Neulengbach setzt wieder auf U20-WM-Fahrerinnen

Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr empfängt Aufsteiger LASK den SoccerCoin USV Neulengbach. Die Linzerinnen warten in der Liga noch auf ihre ersten Bundesliga-Punkte, mussten sich zudem unter der Woche im Cup ausgerechnet den Stadtrivalinnen des FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen geschlagen geben. Auch die Niederösterreicherinnen aus Neulengbach, die nach der U20 Frauen Weltmeisterschaft in Kolumbien wieder auf ihre WM-Fahrerinnen setzen können, warten auf den ersten Saisonsieg.

Der Bundeliga-Sonntag wird mit der Partie SCR Altach vs. First Vienna FC 1894 eröffnet (11:00 Uhr). Mit sechs Punkten aus drei Spielen haben die Vorarlbergerinnen einen guten Saisonstart hingelegt, mussten zuletzt aber das bittere Cup-Aus in Bergheim hinnehmen. Die Vienna konnte in drei Liga-Spielen erst einen Punkt einfahren, war im Vergleich zu den Vorarlbergerinnen am letzten Wochenende auf Grund der wetterbedingten Spielabsagen im Cup allerdings spielfrei und kann ebenfalls wieder auf die WM-Fahrerinnen des U20 Frauen-Nationalteams setzen.

Gleichzeitig zum Duell in Altach steigt um 11:00 Uhr im elf Kilometer entfernten Dornbirn das Aufeinandertreffen zwischen der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies und dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen. Die Voralbergerinnen halten derzeit mit vier Punkten auf Rang vier. Die Linzerinnen liegen nur einen Punkt dahinter und könnten bei einem Erfolg im Ländle bis auf Rang drei vorrücken.

Den Abschluss des 4. Spieltags macht das Duell des SK Sturm Graz gegen Meister spusu SKN St. Pölten RUSH am Sonntag, 22. September 2024 um 18:00 Uhr. Die Grazerinnen halten nach einem Sieg und einer Niederlage in der Liga bei einem Spiel weniger derzeit mit drei Punkten auf Rang fünf und empfangen nicht nur die Tabellenführerinnen aus Niederösterreich, sondern auch das einzige Team der Liga, dass noch ohne Gegentreffer ist. Die Wölfinnen sind zuvor noch in der UEFA Women´s Champions League (Donnerstag, 19. September, 19:00 Uhr, live auf ORF Sport+) gegen ZNK Mura aus Slowenien im Einsatz.

Die dritte Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2024/25 ist am Freitag, 27. September 2024 um 22:30 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen.

Cynthia Adamu will mit den LASKlerinnen endlich die ersten Punkte für den Aufsteiger holen.

„Wollen Samstag alles in Waagschale werfen, um erste Bundesliga-Punkt zu holen"

Benjamin Stolte, Cheftrainer LASK: „Wir freuen uns auf das Bundesliga-Spiel gegen Neulengbach, wohlwissend, dass die kurze Regenerationsphase nach dem Cup-Spiel nicht optimal ist. Trotzdem wollen wir schauen, dass wir am Samstag alles in die Waagschale werfen, um unsere ersten Bundesliga-Punkte zu holen. Das ist unser Ziel.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Wir sind froh, dass es nach der Pause jetzt wieder losgeht. Mit dem LASK wartet ein schwieriger Gegner, denn ich denke nicht, dass die Tabelle das aussagt, was der LASK an Qualität zu bieten hat. Dennoch ist die Partie für uns wegweisend, wenn wir im oberen Drittel dabeibleiben wollen. Auch der LASK wird gegen uns anschreiben wollen, umso gefährlicher ist diese Partie auch für uns. Wir wollen aus den Fehlern der letzten Saison – wo wir gegen vermeintlich schwächere Gegner viel liegen haben lassen – lernen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Austria Wien ist für mich das Team der Stunde. Sie bringen aktuell nicht nur sehr souverän ihre Siege heim, sondern spielen einen sehr klaren Fußball. Gemeinsam mit St. Pölten sind sie für mich heuer Titelkandidat. Es wird für uns sehr schwer werden, das ist uns bewusst. Der Sieg gegen Altach im Cup hat uns natürlich sehr gutgetan, wird sind aber nicht so naiv und glauben, dass es jede Woche so passieren wird. Auch gegen Altach war es ein hartes Stück Arbeit. Wir brauchen ein perfektes Spiel, um gegen die Austria überhaupt ein knappes Ergebnis erreichen zu können.“

Stefan Kenesei, Cheftrainer FK Austria Wien: „Ich muss vor Bergheim warnen. Alles, was ich zuletzt gesehen habe hat gezeigt, dass sie vor allem defensiv top-organisiert sind und gegen den Ball eine super Arbeit leisten. Vielleicht lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber gegen den Ball gehören sie für mich aktuell zu den besten Teams der Liga. Es kann für uns das bisher schwierigste Liga-Spiel der Saison werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir bisher eine tadellose Saison gespielt haben und wollen auswärts gewinnen. Es wird ein harter Fight werden, bei dem für uns alle passen muss.“

„Möchten am Sonntag zuhause ein anderes Gesicht zeigen"

Bernhard Summer (Foto), Cheftrainer SCR Altach Frauen: „Nach der schwachen Vorstellung in Bergheim möchten wir am Sonntag zuhause ein anderes Gesicht zeigen. Die Vienna ist sicherlich ein Mit-Konkurrent um die vorderen Plätze, daher wird es ein schwieriges Duell werden. Wir wollen den Anschluss nicht verlieren, darum wären drei Punkte gerade gegen einen direkten Konkurrenten wie die Vienna extrem wertvoll.“

Mark Dobrounig, Cheftrainer First Vienna FC 1894: „Wir wollen in Altach den Fokus auf unser Spiel legen, unsere Tugenden, unsere Fähigkeiten und Basics auf den Platz bringen, um am Ende etwas aus Altach mitzunehmen. Der Fokus liegt ganz klar auf unserem Spiel.“

Klaus Stocker, Cheftrainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Nach der Niederlage gegen Altach wollen wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Dazu benötigen wir eine perfekte Mannschaftsleistung, um auch gegen Blau Weiß Linz zu bestehen. Ich bin mir sicher, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden können und werden.“

Sargon Duran, Cheftrainer SK Sturm Graz: „Mich freut es sehr, dass wir unser nächstes Heimspiel in der „Gruabn“ austragen dürfen. Mit St. Pölten kommt der klare Titelfavorit und Serienmeister der letzten Jahre nach Graz. Wir wissen, dass wir gegen sie einen perfekten Tag brauchen und wir dabei an unser Maximum gehen müssen.“

Die Spiele der 4. Runde im Überblick:

Samstag, 21. September, 14:00 Uhr, FC Bergheim – FK Austria Wien (ÖFB TV)

Samstag, 21. September, 14:00 Uhr, LASK – SoccerCoin USV Neulengbach (ÖFB TV)

Sonntag, 22. September, 11:00 Uhr, SCR Altach – First Vienna FC 1894 (ORF Sport+)

Sonntag, 22. September, 11:00 Uhr, SPG FC Lustenau – FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (ÖFB TV)

Sonntag, 22. September, 18:00 Uhr, SK Sturm Graz - spusu SKN St. Pölten RUSH (ÖFB TV)

