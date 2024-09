Wie der Österreichische Fußballbund in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, wird Markus Hackl Teamchef im ÖFB-Frauennachwuchs bleiben. Nach vier Jahren als Assistenz-Trainer von Irene Fuhrmann beim Frauen-A-Team wird er zum neuen Teamchef des U19 Frauen-Nationalteams bestellt. Der 46-Jährige hatte zuletzt das ÖFB-U20-Frauenteam bei der WM in Kolumbien kurzfristig übernommen und die Spielerinnen bei der historisch ersten WM-Teilnahme eines österreichischen Frauen-Nationalteams bis in das Achtelfinale gegen Nordkorea - den späteren Finalistinnen - geführt. Markus Hackl, seit 2013 beim ÖFB und von 2016 bis 2021 bereits Teamchef der U17 Frauen, übernimmt das U19 Frauen-Nationalteam mit sofortiger Wirkung.

„...Teil dazu beitragen, jungen Talenten Sprung an Spitze des österreichischen Frauenfußballs zu ermöglichen“

„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das mir geschenkte Vertrauen seitens des ÖFB. Mein Dank gilt zunächst aber Irene Fuhrmann, an deren Seite ich als Assistenztrainer in den vergangenen vier Jahren unzählige wertvolle und nachhaltig prägende Erfahrungen – wie die Europameisterschaft in England - sammeln durfte.

Als neuer U19 Teamchef freue ich mich auch in Zukunft über einen engen Austausch mit dem Frauen-Nationalteam und hoffe, dass ich in meiner neuen Funktion auch einen Teil dazu beitragen kann, jungen Talenten den Sprung an die Spitze des österreichischen Frauenfußballs zu ermöglichen“, so Markus Hackl.

„Hat mit seiner Expertise wichtigen Beitrag zu positiver Entwicklung des Frauen-Nationalteams geleistet"

Teamchefin Irene Fuhrmann: „Ich möchte mich bei Markus für die Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Konstellationen seit 2013 bedanken, speziell für die letzten vier Jahre als Assistenztrainer an meiner Seite. Markus hat in dieser Zeit mit seiner Expertise einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Frauen-Nationalteams geleistet.

Mit seiner Veränderung ergibt sich aber auch die Chance, dass wir mit Markus den perfekten Ansprechpartner für unsere U19 Teamspielerinnen erhalten. Ich wünsche mir, dass er sich mit unseren Nachwuchstalenten für möglichst viele EM- und WM-Endrunden in naher Zukunft qualifiziert.“

Peter Schöttel (r.) beim Lokalaugenschein der Arbeit von Markus Hackl.

„Ideale Schnittstelle zwischen Spitze des professionellen Frauen-Fußballs und Nachwuchsnationalteam der U19 Frauen"

Sportdirektor Peter Schöttel über die Bestellung des U19 Frauen-Teamchefs: „Mit Markus Hackl als neuen Teamchef des U19 Frauen-Nationalteams haben wir eine optimale Lösung gefunden, denn er bringt nicht nur jahrelange Erfahrung beim Frauen-Nationalteam auf höchster Ebene mit sich, sondern kennt auch die Strukturen, Anforderungen und Herausforderungen im Frauen-Nachwuchs.

Er ist somit die ideale Schnittstelle zwischen der Spitze des professionellen Frauen-Fußballs und dem Nachwuchsnationalteam der U19 Frauen. Mit den Leistungen des U20 Frauen-Nationalteams bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien hat er die Entscheidung zu Gunsten seiner Person bereits unterstrichen.“

Erste Pflicht-Prüfung für Markus Hackl nach der erfolgreichen WM-Teilnahme in Kolumbien wird die 1. Qualifikationsrunde der U19 Frauen Ende November und Anfang Dezember gegen Serbien, Tschechien und die Färöer-Inseln für die EM 2025 in Polen.

Clemens Zulehner neuer Assistenz-Trainer von Teamchefin Irene Fuhrmann

Nach der Bestellung von Markus Hackl zum neuen Teamchef des U19 Frauen-Nationalteams übernimmt Clemens Zulehner dessen Funktion als Assistenz-Trainer von Teamchefin Irene Fuhrmann. Der 32-jährige Oberösterreicher und Inhaber der UEFA-A-Lizenz war unter anderem bereits für den LASK als Co-Trainer tätig und fungiert derzeit als Sportlicher Leiter der Akademie in Ried.

Clemens Zulehner: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen von Irene Fuhrmann und habe großen Respekt vor diesem renommierten Trainerposten. Teil des österreichischen Frauen-A-Nationalteams zu sein ist für mich als Fußballtrainer eine große Ehre. Auch der SV Guntamatic Ried möchte ich danken, dass es möglich gemacht wurde, diese Funktion zusätzlich zu meiner Tätigkeit als Sportlicher Leiter der Akademie zu übernehmen.

Ich darf Teil eines sehr erfolgreichen Teams mit vielen erfahrenen Spielerinnen und einem hochprofessionellen Betreuerstab werden. Ich möchte meine bisherigen Erfahrungen im nationalen und internationalen Profifußball im Sinne des großen Ganzen einbringen und einen Beitrag dazu leisten, unsere großen Ziele - in erster Linie die EM-Qualifikation für die Schweiz - zu erreichen.“

Sportdirektor Peter Schöttel zur Nominierung von Clemens Zulehner: „Mit Clemens Zulehner erhält das Trainerteam des Frauen-Nationalteams um Teamchefin Irene Fuhrmann einen jungen, ambitionierten und zugleich aber bereits erfahrenen Fußballlehrer, der einen neuen, wertvollen Input bringen wird und damit hervorragend in das bestehende Team von Irene Fuhrmann passt.“

Teamchefin Irene Fuhrmann zur Bestellung ihres neuen Assistenz-Trainers: „Mein Dank gilt meinen Trainerkollegen, vor allem in der ÖFB-Trainerakademie sowie Sportdirektor Peter Schöttel, die mir mit Rat und Tat bei der Suche zur Seite gestanden sind, um diese wichtige Position so rasch als möglich nachzubesetzen. Clemens hat mich in unserem ersten Treffen bereits von seinen Qualitäten, Sichtweisen und seinem Wesen überzeugt.

Ich bin guter Dinge, dass er schnell in unserem Trainer- und Betreuerteam integriert sein wird und performen kann, gerade in dieser wichtigen Phase Richtung EM-Qualifikation. Ich freue mich auf die kommende Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass Clemens mit seinen bisherigen Erfahrungen und seinem ausgeprägten Engagement kurz- und langfristig wertvolle Inputs ins Team bringt.“

Das Debüt als Assistenz-Trainer beim Frauen-Nationalteam wird Clemens Zulehner im Rahmen des EM-Play-Off-Lehrgangs Ende Oktober mit den beiden Spielen gegen Slowenien am 25. Oktober in Koper (18 Uhr/live im ORF) und am 29. Oktober 2024 in Ried im Innkreis (18 Uhr/live auf ORF1) geben.

