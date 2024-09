Die LASKlerinnen gewinnen in der 4. Runde mit 1:0 gegen USV Neulengbach und feiern ihren ersten Sieg in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Samantha Stiglmair (76.) erzielt per Kopfball das Goldtor für den Aufsteiger.

Es ist vollbracht! Goldtor-Assistgeberin Bety Nemcova und Aufsteiger LASK feierte die ersten Punktegewinne in der ADMIRAL Frauen Bundesliga und zieht in der Tabelle an Gegner USV Neulengbach vorbei.

Torlos vor der Pause bei spätsommerlichen Temperaturen

Spätsommerliche Temperaturen brachen über den LASK-Platz an der Daimlerstraße herein, als Schiedsrichter Alexander Novak die vierte Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga anpfiff. Der LASK empfing um 14 Uhr die USV Neulengbach. In der Anfangsviertelstunde tasteten sich die Teams ab, zeigten primär Halbchancen auf beiden Seiten.

Erstmalig nennenswert brenzlich wurde es, als Linda Schöser Mitspielerin Andrea Svibkova gut in Szene setzte mit einem Ball in die Spitze. Im letzten Moment grätschte eine Neulengbach-Verteidigerin dazwischen (30.). Mit Fortdauer der Partie fand der LASK immer besser ins Spiel und suchte die Pässe in die Tiefe. Das Quäntchen Spritzigkeit fehlte zu Beginn noch.

Für Neulengbach war es Kristina Panakova, die es vom Strafraumrand probierte. LASK-Keeperin Trinkl agierte sicher (42.). Kurz vor dem Seitenwechsel schoss Evelin Kurz per Direktabnahme knapp nebens Linzer Gehäuse (44.). Torlos ging es in die Katakomben. Der LASK zeigte aber über weite Strecken der ersten Hälfte eine ansehnliche Leistung.

"Goldköpfchen" Samantha Stiglmair brach den Bann

Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter, beide Teams zeigten viel Laufbereitschaft - Neulengbach teils gute Passstafetten in der Offensive. Chancen waren zu Beginn jedoch Mangelware. Der LASK drückte, brachte Leidenschaft auf den Rasen. Nach einem Nemcova-Corner war es endlich so weit: Samantha Stiglmair stieg in die Luft und köpfte den Ball herrlich zum 1:0 in die Maschen (76.). Das war der erste LASK-Treffer in der ADMIRAL Frauen Bundesliga aus eigener Kraft.

Die Athletikerinnen verteidigten in den Schlussminuten mit voller Kraft. Nach einem Eckball-Tohuwabohu für Neulengbach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der LASK holt seinen ersten Sieg in der ADMIRAL Frauen Bundesliga!

Cheftrainer Benjamin Stolte: „Heute haben wir vor dem Spiel taktische Anpassungen gemacht. Im Spielaufbau wollten wir sie früh unter Druck setzen und zu langen Bällen zwingen. Es war ein Spiel auf Messerschneide. Wir haben durch Leidenschaft und Siegeswillen gewonnen. Sammy (Anm. Stiglmair) hat sich endlich für ihre Leistungen in den letzten beiden Spielen belohnt!“

LASK: Trinkl – Kerschbaummayr, Stiglmair, Kubickova, Farthofer – Kofler, Schweitzer, Nemcova – Schöser, Svibkova, Reiterer

Tor: Stiglmair (76.)

Fotocredit: LASK