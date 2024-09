Die ADMIRAL Frauen Bundesliga geht am kommenden Wochenende die 5. Runde der Saison 2024/25. Aufsteiger LASK trifft dabei erstmals auf Meister St. Pölten. Das Top-Spiel der Runde steigt zwischen der Vienna und Sturm Graz.

Packende Duelle stehen in Runde 5 an

Den 5. Spieltag eröffnet SoccerCoin USV Neulengbach mit dem einzigen Samstagsduell an diesem Wochenende. Am 28. September empfangen die Niederösterreicherinnen den FC Bergheim (16:00 Uhr) im Wienerwald Stadion. Es ist das Duell zwischen dem Vorletzten aus Bergheim und dem Tabellenschlusslicht aus Neulengbach. Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. Die Salzburgerinnen konnten am vergangenen Wochenende mit einem torlosen Remis gegen die Wiener Austria einen Achtungserfolg feiern. In der Vorsaison gab es jeweils einen Sieg auf beiden Seiten.

Der Bundeliga-Sonntag wird mit dem Duell zwischen dem FK Austria Wien und der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies eröffnet. Das Duell zwischen der zweitplatzierten Wiener Austria und den auf Platz drei liegenden Vorarlbergerinnen steigt um 11:00 Uhr in der Generali Arena. Die Wienerinnen sind nach Tabellenführer St. Pölten das einzige noch ungeschlagene Team in der jungen Saison (3 Siege, 1 Remis). Die Vorarlberger Spielgemeinschaft lauert nach zwei Siegen und einem Remis drei Punkte hinter der Austria.

Um 12:45 Uhr steigt auf der Hohen Warte in Wien-Döbling das ORF Sport+ Livespiel zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem SK Sturm Graz. Beide Teams trennt in der Tabelle aktuell nur ein Punkt. Die Wienerinnen konnten durch den Auswärtssieg in Altach am vergangenen Wochenende nicht nur drei Plätze gutmachen, sondern damit auch an den Grazerinnen vorbeiziehen. Vienna gegen Sturm ist auch das Duell der amtierenden gegen die Vorvorjahres-Vizemeisterinnen. In der vergangenen Saison gab es jeweils einen Sieg für beide Clubs.

Um 15:00 Uhr empfängt der FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen den SCR Altach im Hofmann Personal Stadion. In der Vorsaison konnten die Vorarlbergerinnen sowohl Hin- als auch Rückspiel in der Liga mit 3:0 für sich entscheiden. In der laufenden Spielzeit haben die Altacherinnen Platz drei durch die Heimniederlage gegen die Vienna vorübergehend verloren und halten auf Rang vier. Die Linzerinnen liegen mit drei Punkten aus drei Spielen (Nachtrag gegen Bergheim am 16. Oktober) auf dem siebten Platz.

Den Abschluss des 5. Spieltags macht das Duell zwischen Aufsteiger LASK und Meister spusu SKN St. Pölten Rush. Die Wölfinnen aus St. Pölten liegen als einziges Team ohne Punktverlust und Gegentreffer an der Tabellenspitze und sind zuvor noch am Donnerstag, 26. September 2024 in der UEFA Women´s Champions League im Rückspiel beim ZNK Mura in Slowenien gefordert (19:00 Uhr, live auf ORF Sport+). Die Linzerinnen hingegen feierten am vergangenen Wochenende im vierten Anlauf ihren ersten Bundesliga-Sieg (1:0 gegen Neulengbach) und konnte die rote Laterne vorübergehend abgeben.

Die Stimmen zur 5. Runde

Liése Brancao, Cheftrainerin spusu SKN St. Pölten: „Wir freuen uns sehr auf das „Kennenlernen“ mit dem LASK, der nach dem erfolglosen Start in die Saison am vergangenen Wochenende den ersten Sieg einfahren konnte. Wir kommen – auf Grund der Champions League-Spiele - aus zwei sehr schwierigen Wochen, darum müssen wir auch sehen, wer für den Kader gegen den LASK zur Verfügung steht. Das Ziel ist natürlich die drei Punkte aus Linz mitzunehmen.“

Stefan Kenesei, Cheftrainer FK Austria Wien: „Es wartet auf uns ein spannender Gegner, der bisher eine sehr gute Saison gespielt hat, gute Leistungen gezeigt hat und dadurch auf dem dritten Tabellenplatz steht. Lustenau/Dornbirn hat ein Team mit vielen Stärken, daher müssen wir hellwach sein, wenn wir die drei Punkte in Wien-Favoriten lassen wollen. In Bergheim ist es uns leider nicht gelungen, das Defensiv-Bollwerk zu knacken. Ich bin guter Dinge, dass wir in unserem Heimspiel wieder treffen und die drei Punkte holen können. Dennoch sind wir gewarnt und wissen, dass sie uns Probleme bereiten werden, wenn wir schwächeln.“

Klaus Stocker, Cheftrainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Austria Wien ist aktuell eines der Top-Teams in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Wir können auswärts in Wien nur überraschen und werden mit einem speziellen Spielplan versuchen, auch dort zu punkten.“

Bernhard Summer, Cheftrainer SCR Altach Frauen: „Wir haben gegen die Vienna einiges liegen lassen, zwar selbst nicht so viele Chancen zugelassen, aber dennoch drei Gegentreffer kassiert. Das möchten wir am Wochenende besser machen und am Sonntag etwas Zählbares mitnehmen, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Dass es auswärts schwierig und intensiv wird – auch mit der An- und Abreise am selben Tag – ist uns bewusst.“

Mark Dobrounig, Cheftrainer First Vienna FC 1894: „Mit Sturm wartet ein starker Gegner auf uns, der taktisch immer gut organisiert und schwer zu bespielen ist. Es wird auf Details ankommen, die dieses Spiel entscheiden werden. Wir wollen positive Momente auf dem Platz kreieren und diese für uns nutzen.“

Sargon Duran, Cheftrainer SK Sturm Graz: „Mit der Vienna treffen wir auf eine sehr spielstarke Mannschaft, die voll mit jungen, talentierten Spielerinnen ist. Die letzten Duelle gegeneinander waren immer sehr knapp und wurden durch Details entschieden. Wir freuen uns schon auf das erwartet schwierige Auswärtsspiel beim letztjährigen Vizemeister.“

Stefan Unterberger, Cheftrainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Wir freuen uns auf ein weiteres Heimspiel vor einer hoffentlich tollen Kulisse. Wir wollen zusehen, dass wir vor unserem Publikum wieder eine gute Performance abliefern und sind guter Dinge, dass wir Altach etwas mitnehmen können, wenn wir die Dinge besser machen, als in der vergangenen Woche, denn die Niederlage in Dornbirn wäre definitiv vermeidbar gewesen.“

Benjamin Stolte, Cheftrainer LASK: „Es wartet der Serienmeister und das beste Team Österreichs auf uns, das sich im Sommer abermals auf dem Transfermarkt gut verstärkt hat. Jede Spielerin, die in St. Pölten nicht zur ersten Elf gehört, wäre bei jedem anderen Club wohl eine Startelf-Spielerin. Dennoch wollen wir mit unseren Möglichkeiten so gut es geht dagegenhalten, insbesondere bei Ballgewinnen unsere Aktionen sauber zu Ende spielen und St. Pölten das Leben so lange wie möglich schwer machen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Auswärts in Neulengbach zu spielen, ist eine große Herausforderung für uns. Wir zählen zu den Teams, gegen die Neulengbach gewinnen muss, vor allem zuhause. Das und die Niederlage gegen den LASK machen sie sehr gefährlich. Wir werden sehr viel Einsatz, Leidenschaft und Glück brauchen, um bestehen zu können. Wenn wir einen guten Tag erwischen, dann können wir vielleicht etwas Zählbares mitnehmen. Mit einem Punkt wäre ich sehr zufrieden.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Wenn der Letzte gegen den Vorletzten spielt, treffen sicherlich zwei Teams aufeinander, die aktuell nicht vor Selbstvertrauen strotzen, wobei Bergheim mit dem Remis gegen die Austria schon ein Erfolgserlebnis gehabt hat. Wir haben aktuell scheinbar das Problem, das wir auch schon in der Vorsaison hatten, nämlich dass wir gegen vermeintlich schwächere Teams nicht liefern. Dementsprechend sind wir am Wochenende gefordert, unsere selbstgesteckten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Es zählen für uns nur die drei Punkte.“

Die Spiele der 5. Runde im Überblick:

Samstag, 28. September, 16:00 Uhr, SoccerCoin USV Neulengbach - FC Bergheim

Sonntag, 29. September, 11:00 Uhr, FK Austria Wien – SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies

Sonntag, 29. September, 12:45 Uhr, First Vienna FC 1894 – SK Sturm Graz

Sonntag, 29. September, 15:00 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen – SCR Altach

Sonntag, 29. September, 16:00 Uhr, LASK - spusu SKN St. Pölten Rush

Fotocredit: ÖFB