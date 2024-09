Mit einem 8:0-Gesamtscore setzten sich die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten Rush gegen die Sloweninnen von Mura durch und stehen zum dritten Mal in Folge in der Gruppenphase der UEFA Women's Champions League. Die Auslosung zum Hauptbewerb erfolgt am Freitag, dem 27. September, um 13 Uhr in Nyon.

Torjägerinnen unter sich: Valentina Mädl eröffnete den Torreigen per Doppelschlag (3., 10., links), Mateja Zver setzte den Schlusspunkt.

Nach souveränem Hinspielerfolg folgte Torfestival in Murska Sobota

Mit einem 3:0-Vorsprung reisten die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten Rush nach Murska Sobota, wo Donnerstag das Champions-League-Rückspiel gegen Mura stattfand. Und die St. Pöltnerinnen ließen von Beginn an keinen Zweifel an der Favoritenrolle, netzten schon in der dritten Minute durch Valentina Mädl, die kurz darauf auch das 2:0 nachlegte und früh für klare Fronten sorgte. Spätestens nach dem 3:0 durch Melike Pekel war der Deckel drauf und die Messe in Murska Sobota gelesen. Auch in Sachen Gruppenphasen-Ticket war zur Halbzeit alles durch, St. Pölten führte inzwischen bereits mit sechs Toren Vorsprung.

Nach Seitenwechsel änderte sich nichts am Kräfteverhältnis. St. Pölten war weiterhin das spielbestimmende Team, Mura versuchte mit aller Kraft zumindest vor heimischen Fans den Ehrentreffer zu erzielen. Per Kopf war Tea Vračević in Minute 67 zur Stelle. Emotional wurde es in der Schlussphase, als Mateja Zver in ihrer Heimatstadt gegen ihren Heimatverein zum Elfmeter antrat, verwandelte und damit den glorreichen Schlusspunkt unter einer starken Vorstellung des spusu SKN St. Pölten, die mit der dritten Teilnahme an der UEFA Women's Champions League gekrönt wurde.

UEFA Women’s Champions League – 2. Runde

ZNK Mura Nora – spusu SKN St.Pölten Rush 0:5 (0:3)

Aufstellung: Schlüter, Mattner, Klein (46. Vracevic), , Balog, Krizaj (71.D’Angelo), Wenger, Dubcova (71. Krznaric), Zver, Hillebrand, Pekel (60. Brunnthaler), Mädl (60. Glibo),

Tore: Valentina Mädl (3., 10.), Melike Pekel (34.), Tea Vracevic (68.) und Mateja Zver (88.)

Fotocredit: Tom Seiss