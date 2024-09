In bereits elf Tagen beginnt für die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten Rush zum dritten Mal in Folge das Abenteuer Gruppenphase UEFA Women's Champions League. Los geht's mit einem Auswärtsspiel in Schweden, bevor als erstes großes Highlight das Heimspiel gegen Manchester City wartet. Zuhause gegen Titelverteidiger Barcelona geht's am 21. November in der NV Arena. Ab sofort sind Tickets für die Spiele in der Königinnenklasse online unter https://tickets.skn-frauen.at erhältlich.

"...werden uns kleine, aber positive Ziele setzen"

Nun geht alles Schlag auf Schlag! 16 Stunden nachdem die Wölfinnen in Murska Sobota mit einem 5:0 souverän das Champions-League-Ticket lösten, brandete neuerlich Freude bei den St. Pöltnerinnen auf. Die Auslosung ergab die Gegner FC Barcelona, Manchester City und Hammarby IF - allesamt große Klubs im europäischen Frauenfußball. Und schon in elf Tagen beginnt das Abenteuer Gruppenphase für die Elf von Cheftrainerin Liese Brancao mit einem Auswärtsspiel in Schweden, gegen Hammarby (9.10./18.45 Uhr).

Danach jedoch folgen die Hammer-Wochen für die Wölfinnen. Am 16. Oktober steigt das Heimspiel in der NV Arena gegen ManCity (18.45 Uhr), anschließend folgt das Auswärts-Duell in Barcelona (12.11./18.45 Uhr), ehe man am 20. November zuhause die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona empfängt (21 Uhr). Damit nicht genug, muss man im Dezember erst nach Manchester (12.12./21 Uhr), ehe mit dem Heimspiel gegen die schwedischen Meisterinnen von Hammarby sechs Tage vor Weihnachten die Gruppenphase abgeschlossen wird (18.45 Uhr).

"Es werden spannende Spiele! Wir werden uns kleine, aber positive Ziele setzen", freut sich Trainerin Liese Brancao auf die bevorstehenden Aufgaben in der Frauen-Königsklasse. Tickets sind ab sofort online via https://tickets.skn-frauen.at erhältlich! Beim Erwerb eines DreierAbos gilt für alle Tribünen-Kategorien "Nimm 3, zahl 2!" So zahlt man für ein Dreier-Abo auf der Südtribüne 40 Euro, der reguläre Kartenpreise für ein Einzelspiel auf der Süd beträgt 20 Euro.

Spielplan UEFA Women's Champions League - Gruppe D

Spieltag 1: Mi., 09.10.2024/18.45 Uhr - in Stockholm (Schweden)

Hammarby IF - spusu SKN St. Pölten Rush

Spieltag 2: Mi., 16.10.2024/18.45 Uhr - in der NV Arena

spusu SKN St. Pölten Rush - Manchester City

Spieltag 3: Di., 12.11.2024/18.45 Uhr - in Barcelona (Spanien)

FC Barcelona - spusu SKN St. Pölten Rush

Spieltag 4: Do., 21.11.2024/21.00 Uhr - in der NV Arena spusu

SKN St. Pölten Rush - FC Barcelona

Spieltag 5: Do., 12.12.2024/21.00 Uhr - in Manchester (England)

Manchester City - spusu SKN St. Pölten Rush

Spieltag 6: Mi., 18.12.2024/18.45 Uhr - in der NV Arena

spusu SKN St. Pölten Rush - Hammarby IF

Fotocredit: Tom Seiss