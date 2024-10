Frohe Kunde von der Hohen Warte. Wie Kultklub First Vienna FC 1894 am heutigen Donnerstag vermeldet, wird Linda Natter die Döblingerinnen verstärken. Die talentierte Stürmerin wechselt innerhalb der ADMIRAL Frauen-Bundesliga und kommt vom SCR Altach.

V. l. n. r.: Vienna-Trainer Mark Dobrounig, Linda Natter, Vienna-Teammanager Alexander Widhalm.

„Eine der komplettesten Angreiferinnen im österreichischen Fußball"

Die 19-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in neun Spielen beeindruckende sieben Scorerpunkte für die Vorarlbergerinnen, verpasste dann die Rückrunde aufgrund eines Kreuzbandrisses.



Linda Natter gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchshoffnungen für die rot-weiß-rote Offensive. In 24 Einsätzen für die österreichischen U-Nationalteams traf sie bereits sieben Mal.

„Wenn alles nach Plan läuft, hoffe ich, Anfang des Jahres mein Comeback zu feiern"

Vienna-Trainer Mark Dobrounig zur Neuverpflichtung: „Mit Linda gewinnen wir eine der komplettesten Angreiferinnen im österreichischen Fußball. Ihre Fähigkeiten sind außergewöhnlich, und wir freuen uns darauf, sie gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln und sie bei ihrem nächsten Karriereschritt zu unterstützen. Obwohl sie aktuell noch an ihrem Comeback arbeitet, hatte ihre Verpflichtung für uns höchste Priorität.

Sie passt perfekt in unser Anforderungsprofil und unser Spielsystem, in dem sie ihre Stärken ideal einbringen kann. Darüber hinaus ist sie eine absolute Teamplayerin und hat sich in der kurzen Zeit bereits hervorragend in die Mannschaft integriert. Wir freuen uns darauf, Linda bald auf der HoWa spielen zu sehen."



Auch Linda Natter äußerte sich begeistert über ihren Wechsel zur Vienna: „Ich bin sehr glücklich, dass der Transfer endlich geklappt hat und ich nun offiziell Teil der Vienna bin. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen und kann es kaum erwarten, voll ins Mannschaftstraining einzusteigen.

Wenn alles nach Plan läuft, hoffe ich, Anfang des Jahres mein Comeback zu feiern und die Vienna mit meinen Toren unterstützen zu können."



Steckbrief Linda Natter:

Geboren: 12. Mai 2005

Größe: 1,68 m

Letzter Klub: SCR Altach

Position: Angriff

Linda Natter verstärkt die Vienna! 💙💛

Die 19-jährige Stürmerin wechselt vom SCR Altach nach Wien und bringt ihre beeindruckende Torausbeute mit. 💪🏼

Willkommen in der #ViennaFamily, Linda! 🔥



