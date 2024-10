Das österreichische Frauen-Nationalteam gastiert im Falle eines Aufstiegs in die zweite Runde des EM-Qualifikations-Play-Offs in Wien. Das entscheidende Heimspiel gegen die Siegerinnen des Duells Polen gegen Rumänien würde die ÖFB-Elf am Dienstag, den 3. Dezember 2024, im Viola Park des FK Austria Wien austragen.

„Arena hat sich schon einmal als hervorragende Bühne für das Frauen-Nationalteam erwiesen"

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH: „Wir haben nach Ablauf der Gruppenphase mehrere Austragungsorte geprüft und freuen uns, dass wir mit dem Frauen-Nationalteam bei diesem möglicherweise alles entscheidenden Play-Off-Spiel um das Ticket für die Europameisterschaft in der Schweiz in die Hauptstadt und den Viola Park zurückkehren würden.

Die Arena hat sich schon einmal als hervorragende Bühne für das Frauen-Nationalteam erwiesen, ich möchte mich beim FK Austria Wien für die vertrauensvollen Gespräche und die neuerliche Möglichkeit der Stadionnutzung bedanken.“

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann: „Wir freuen uns, dass wir für ein mögliches Endspiel um das EM-Ticket in die Bundeshauptstadt zurückkehren und dieses Match im Viola Park in Wien austragen würden. Beim Rekordspiel gegen Frankreich vor über 10.000 Fans haben wir schon einmal erlebt, welche besondere Energie diese Kulisse erzeugt hat.

Für den Showdown um die EM-Teilnahme in der Schweiz hoffen wir, dass wir die Ränge möglichst voll bekommen und im Anschluss gemeinsam mit den Fans die abermals erfolgreiche Qualifikation feiern können.“

Harald Zagiczek, Vorstand FK Austria Wien AG: „Es ist uns eine große Freude, das Frauen-Nationalteam wieder bei uns im Viola Park begrüßen zu dürfen. Es geht im Idealfall um nicht weniger als die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025. Für dieses Endspiel wollen wir dem Nationalteam die beste Bühne bieten und fiebern der Partie bereits entgegen. Wir drücken Gini Kirchberger, Kathi Schiechtl & Co für die Duelle mit Slowenien in der ersten Play-Off-Runde die Daumen und sind dann für das Finalspiel um ein Ticket für die EURO 2025 in der Schweiz bereit.“

Vorher wartet Hürde Slowenien

Zuvor muss sich die ÖFB-Elf in der ersten Play-Off-Runde in Hin- und Rückspiel gegen Slowenien durchsetzen. Das erste Aufeinandertreffen steigt am Freitag, den 25. Oktober im slowenischen Koper (18 Uhr, zu sehen im Ligaportal-LIVETICKER). Das entscheidende Rückspiel findet am Dienstag, den 29. Oktober 2024 um 18:00 Uhr in der Innviertel Arena in Ried (Ligaportal-LIVETICKER) statt. Tickets sind bereits ONLINE und in der Geschäftsstelle der SV Ried erhältlich.

Der Viola Park in Wien-Favoriten ist bisher einmal Austragungsort für ein Länderspiel des Frauen-Nationalteams gewesen. Beim ersten Gruppenspiel der damals neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League im September 2023 musste sich die ÖFB-Elf gegen das Star-Ensemble von Frankreich vor der Rekordkulisse von 10.051 Fans knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty und ÖFB/Paul Gruber