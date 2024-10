Die ADMIRAL Frauen Bundesliga geht am ersten Oktober-Wochenende in die 6. Runde der Saison 2024/25. Tabellenführer spusu SKN St. Pölten Rush gastiert beim FC Bergheim, der SCR Altach im Topspiel beim SK Sturm Graz.

FC Bergheim seit Mitte August unbesiegt, doch jetzt kommt der makellose Meister

Den 6. Spieltag eröffnet der FC Bergheim am Samstag, 5. Oktober 2024 um 14 Uhr gegen Meister und Tabellenführer spusu SKN St. Pölten Rush. Die Salzburgerinnen sind – wettbewerbsübergreifend – seit Mitte August ungeschlagen, holten in der Liga zuletzt sowohl gegen die Wiener Austria, Dornbirn/Lustenau als auch Neulengbach ein Remis und stehen zudem im Viertelfinale des SPORTLAND Niederösterreich Frauen-Cup.

Die Wölfinnen aus St. Pölten überzeugten in dieser Saison mit bisher fünf Siegen aus fünf Liga-Spielen und bleiben dank eines Vier-Punkte-Vorsprungs auf die Austria unabhängig vom Ergebnis des 6. Spieltags an der Tabellenspitze.

Parallel empfängt Aufsteiger LASK in seinem vierten Bundesliga-Heimspiel den First Vienna FC 1894 (14 Uhr). Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. In der vergangenen Cup-Saison waren die Linzerinnen im Viertelfinale bei der Vienna zu Gast und mussten sich – als damaliger Zweitligist – den Wienerinnen nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Während die Athletikerinnen am vergangenen Wochenende eine klare 1:6-Niederlage gegen Meister spusu SKN St. Pölten Rush hinnehmen musste, holte die Vienna zuhause gegen den SK Sturm einen Punkt. Der aktuell Vorletzte LASK könnte mit einem Heimsieg in der Tabelle sogar Rang fünf von der Vienna übernehmen.

USV Neulengbach mit Roter Laterne ins Ländle

Der Bundesliga-Sonntag wird mit dem Duell zwischen der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies und SoccerCoin USV Neulengbach eröffnet (10:30 Uhr). Die Gäste aus Neulengbach warten am 6. Spieltag noch auf den ersten Saisonsieg und reisen als Tabellenschlusslicht ins Ländle. Die Vorarlbergerinnen von Klaus Stocker erwischten einen deutlich besseren Saisonauftakt und halten derzeit mit acht Punkten auf dem vierten Platz. In der vergangenen Saison gab es jeweils einen Auswärtssieg für beide Teams.

Um 12:30 Uhr empfängt der FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen im Hofmann Personal Stadion den FK Austria Wien. Die Linzerinnen warten noch auf den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit und treffen mit der Austria jedoch ausgerechnet auf das Team mit der aktuell besten Defensive der Liga – gemeinsam mit St. Pölten (1 Gegentor in fünf Spielen). Die Wienerinnen kamen in den vergangenen beiden Runden allerdings nicht über ein torlosen Remis hinweg und liegen daher vier Punkte hinter Tabellenführer St. Pölten. In der Vorsaison gab es zwei Liga-Siege für die Austria.

Den Abschluss der 6. Runde macht das Topspiel zwischen dem SK Sturm Graz und dem SCR Altach (12:45 Uhr). In der Vorsaison gehörten beiden Clubs gemeinsam mit der Vienna zum Verfolger-Trio von Tabellenführer und Meister spusu SKN St. Pölten Rush. Die aktuelle Saison verläuft zumindest für die Altacherinnen mit neun Punkten nach fünf Runden und Platz drei nach Plan.

Die Grazerinnen liegen – bei einem Spiel weniger – derzeit mit vier Punkten auf dem 6. Platz und könnten mit einem Sieg wieder in die obere Tabellenhälfte klettern. In der vergangenen Saison setzte sich Altach zwei Mal mit 2:0 durch.

Brancao: „Eines der wichtigsten Spiele in diesem Herbst"

Die Statements im Vorfeld der 6. Runde:

Liése Brancao, Cheftrainerin spusu SKN St. Pölten Rush: „Für uns ist es eines der wichtigsten Spiele in diesem Herbst, denn Bergheim war schon in der vergangenen Saison gegen den Ball sehr stark, das gilt auch in dieser Spielzeit, in der sie die letzten vier Partien nicht verloren haben. Daher erwarte ich – gerade auswärts – ein schwieriges Spiel für uns. Ziel sind natürlich drei Punkte, aber dafür muss am Wochenende in Bergheim alles passen.“

Stefan Kenesei, Cheftrainer FK Austria Wien: „Nach den zwei Nullnummern zuletzt sind wir darauf aus, wieder voll zu punkten. Blau Weiß Linz macht es mit seinem jungen Team durchaus gut, wenngleich sie noch nicht schaffen, ihre Leistung über die vollen neunzig Minuten abzuliefern. Unser Anspruch muss es sein, dass wir dort drei Punkte holen, wohlwissend, dass es gegen defensiv gut organisierte Teams schwer ist, Tore zu erzielen. Wir wollen an unserer Effektivität arbeiten und uns mit drei Punkten belohnen. Die letzten Spiele waren dahingehend vielleicht auch eine Lehre für uns.“

Bernhard Summer, Cheftrainer SCR Altach Frauen: „Es wartet erneut eine Auswärtsfahrt auf uns, deren Reisestress sich sicherlich bemerkbar machen wird. Aber das soll keine Ausrede sein. Die Tabellensituation täuscht über die wahre Qualität von Sturm Graz hinweg, denn sie haben ein sehr schweres Auftaktprogramm hinter sich. Sie sind ein direkter Konkurrent um die vorderen Plätze, darum ist es wichtig, dass wir nicht mit leeren Händen aus Graz nach Hause fahren.“

„Neulengbach ist der Evergreen in der Liga"

Klaus Stocker, Cheftrainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Neulengbach ist der Evergreen in der Liga - ihre bisherigen Spiele waren immer „enge Partien“ und wir müssen und werden gut vorbereitet und top-motiviert ins Spiel gehen. Wie bei allen Partien in der diesjährigen Liga können wiederum Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen und wir wollen unbedingt unser Punktekonto aufstocken.“

Mark Dobrounig, Cheftrainer First Vienna FC 1894: „Wir haben uns in den letzten Partien spielerisch immer mehr herangetastet und kommen immer besser in Fahrt, unsere Abläufe und Prozesse greifen. Wir wollen in Linz was Zählbares mitnehmen und unsere Performance am Platz zeigen.“

Sargon Duran, Cheftrainer SK Sturm Graz: „Wir haben in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt, bei denen wir uns aber leider nicht voll belohnt haben. Wir müssen den nächsten Schritt machen und in unserer Chancenverwertung viel effizienter werden. Das wird auch gegen eine sehr kompakte Mannschaft wie Altach entscheidend sein. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Top-Spiel.“

Stefan Unterberger, Cheftrainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Trotz des negativen Ergebnisses gegen Altach haben wir am vergangenen Wochenende eine gute Performance abgeliefert, aber wir müssen lernen, in solchen Spielen noch effizienter zu werden. Wir wollen es der Austria im kommenden Spiel nicht einfach machen, wissen aber auch, dass sie uns wiederum das Leben schwer machen werden und als Ziel haben, in Linz etwas mitzunehmen. Wir hoffen auf eine tolle Kulisse und dass sich der ein oder andere zusätzlich entscheidet, unsere Mädels zu unterstützen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Es ist beeindruckend, wie St. Pölten diese Saison national und international agiert. Sie sind in bestechender Form und eigentlich viel zu stark für uns. Für die Begegnung am Samstag wollen wir die Realität ausblenden und versuchen zu träumen. Wir wollen von gewonnenen Zweikämpfen, guten Pässen, gefährlichen Strafraumszenen und einem richtig guten Spiel träumen, in dem Wissen, dass es ein unsanftes Erwachen geben kann.“

Benjamin Stolte, Cheftrainer LASK: „Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen die Vienna. Es ist noch nicht so lange her, da haben wir ihnen im Cup einen heißen Fight geboten. Natürlich wissen wir, dass sie sich – auch nach der Rückkehr der WM-Fahrerinnen – Stück für Stück weiter festigen werden. Wir werden schauen, dass wir den Gegner mit unseren Mitteln überraschen. Man kann die Vienna ärgern, wenn wir von allen Spielerinnen von der Laufbereitschaft bis hin zu den Zweikämpfen eine Top-Performance an den Tag legen. Ansonsten wird es gegen die Vienna natürlich schwer.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Mit der Tabellensituation und den Ergebnissen sind wir natürlich unzufrieden, trotzdem war die kämpferische Leistung zuletzt da. Das werden wir auch jetzt am Wochenende im Ländle wieder brauchen. Wir wollen in Dornbirn etwas mitnehmen, müssen kämpferisch wieder alles auf den Platz bringen und unsere spielerischen Feinheiten verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Vorarlberg – wie schon in der Vorsaison – Punkte machen können.“

Die Spiele der 6. Runde im Überblick:

Samstag, 5. Oktober, 14:00 Uhr, FC Bergheim - spusu SKN St. Pölten Rush

Samstag, 5. Oktober, 14:00 Uhr, LASK - First Vienna FC 1894

Sonntag, 6. Oktober, 10:30 Uhr, SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies – SoccerCoin USV Neulengbach

Sonntag, 6. Oktober, 12:30 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen – FK Austria Wien

Sonntag, 6. Oktober, 12:45 Uhr, SK Sturm Graz – SCR Altach