Champions-League-Sieger CF Barcelona, Manchester City und Hammarby IF werden nicht in der NV Arena in St. Pölten aufgeigen, aufgrund der Nachwirkungen des Hochwasser ist dies nicht möglich. Stattdessen wechseln die Wölfinnen des österreichischen Serienmeisters spusu SKN St. Pölten Rush für die internationalen Duelle der Gruppenphase nach Wien-Favoriten, wo in der Generali Arena die Frauen-Champions-League-Hymne erklingen wird.

Präsidentin Pichler: „Die Wiener Austria war da sehr kooperativ"



Die NV Arena, Heimstätte der Wölfinnen, ist mit dem heutigen Tag für sechs bis acht Monate gesperrt! Der Hintergrund? Nach dem verheerenden Hochwasser vor drei Wochen, das auch das Stadion in der niederösterreichischen Landeshauptstadt betroffen hat, sorgt die Feuchtigkeit in den Innenräumen für extremen Schimmelbefall, der von den Behörden als gesundheitsgefährdend eingestuft wurde.

Für den spusu SKN St. Pölten Rush heißt das jetzt, dass die drei anstehenden Champions League-Partien gegen Manchester City (Mittwoch, 16. Oktober), Titelverteidiger FC Barcelona (Donnerstag, 21. November) und Hammarby IGF (Mittwoch, 18. Dezember) nicht im eigenen Stadion über die Bühne gehen können. Ein Ersatzstadion war allerdings zum Glück schnell gefunden – die Generali-Arena in Wien Favoriten.

„Die Wiener Austria war da sehr kooperativ und hat uns ihre Unterstützung – auch an den Matchtagen – zugesichert“, freut sich Präsidentin Andrea Pichler, die schon einige Details verraten kann:

• So behalten etwa bereits gekaufte Tickets natürlich ihre Gültigkeit – der neue Sitzplatzplan wird so

schnell wie möglich auf der Homepage präsentiert.

• Auch ein Bus-Shuttle-Dienst für die Fans aus der Landeshauptstadt ist angedacht.

„Wir werden alles daran setzen, unseren Fans ein tolles Champions League-Event zu bieten – auch, wenn wir es leider nicht zu Hause in der NV Arena feiern können“, so Andrea Pichler weiter.

Noch eine Info: Alle nationalen Spiele in der ADMIRAL Frauen Bundesliga bzw. im Sportland NÖ-Frauen Cup werden auch in den kommenden Monaten in der NV Arena stattfinden. Das erste bereits am Sonntag, 13. Oktober! Da treffen die Wölfinnen auf Lustenau/Dornbirn. Rund um die Partie steigt auf der Ost-Tribüne ab 9 Uhr ein großes Oktoberfest mit Harry Prünster & Band. Die Fans dürfen sich auf Gratis-Weißwürste freuen.

‼️ AKTUELLE SITUATION IN DER NV ARENA ‼️



Fotocredit: FK Austria Wien/Köhler