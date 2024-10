Die Linzer Athletikerinnen feiern am 6. Spieltag der ADMIRAL Frauen-Bundesliga den zweiten Saisonsieg. Der LASK gewinnt den offenen Schlagabtausch gegen die First Vienna mit 3:2. Andrea Svibkova (6.) bringt Schwarz-Weiß früh in Führung. Katharina Mayr (68.) und Mavie Schweitzer (81.) können die zwischenzeitlichen Vienna-Ausgleichstreffer egalisieren.

Linda Schöser und die LASKlerinnen stürmten heute zum zweiten Saisonsieg.

Blitzstart für LASKlerinnen

Der LASK startete energisch ins Spiel und ging früh in Führung. Nach einem Einwurf von links bekam die Vienna - nach Abschlüssen von Kerschbaummayr und Mayr - den Ball im Strafraum nicht geklärt. Andrea Svibkova fackelte nicht lange und drosch den Ball zur Linzer 1:0-Führung in die Maschen (6.). Die Athletikerinnen zeigten in der Anfangsviertelstunde fußballerisch ansehnliche Kost und nahmen das Heft in die Hand. Ein Abschluss von Linda Schöser zog nur knapp am rechten Kreuzeck vorbei (18.).

In Spielminute 20 fanden die Wienerinnen die erste zwingende Torchance vor. Julia Kappenberger stürmte allein auf Jasmin Mühleder zu. Die LASK-Keeperin blieb lange stehen und behielt im Eins-gegen-Eins die Oberhand (20.). Die Gäste schickten sich mit Fortdauer der Partie an, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Schwarz-Weiß war gegen Ende des ersten Durchgangs zunehmend mit der Defensive beschäftigt. In der Offensive kamen die Athletikerinnen dennoch zu guten Chancen, Mayr schoss knapp daneben (34.).

Brenzlich wurde es in der 36. Minute, als Samantha Stiglmair einen Stangen-Abpraller im letzten Moment von der Linie kratzte. Chancen gab´s plötzlich im Minutentakt. LASK-Stürmerin Svibkova drückte einen feinen Stanglpass von Mayr knapp neben die Stange (39.). Mit der Linzer Pausenführung ging´s in die Katakomben.

Nach dem Seitenwechsel kam der LASK besser in die Partie und zu einigen Halbchancen. Die Elf von der Hohen Warte verlor den Ball im Spielaufbau einige Male. Für die Vienna kam Lara Höcherl im Strafraum zum Abschluss – Mühleder parierte stark (56.). Die Gäste markierten in der 61. Spielminute den Ausgleich. Nach einem langen Ball in die Spitze gewann Lara Höcherl das Eins-gegen-Eins mit der LASK-Schlussfrau – 1:1 (61.). Das Spiel wurde spannender, die Chancen nahmen zu. Jasmin Mühleder zeichnete sich mit zwei starken Paraden aus (63., 65.).

Die Linzerinnen waren aber hungrig. Kathi Mayr agierte brandig im gegnerischen Strafraum, erkämpfte sich den Ball zurück und schlenzte ihn ins lange Eck zum 2:1 – zugleich war das Mayrs 100. Pflichtspieltreffer für den LASK (68.). Die Spannung nahm zu, die Gäste glichen erneut aus. Lena Kovar kam zu unbehindert zum Abschluss und drückte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor – 2:2 (78.).

Schwarz-Weiß ließ das nicht lange auf sich sitzen. Mavie Schweitzer setzte sich im Strafraum gut durch, zog ab und abgefälscht landete der Ball im Netz zum 3:2 (81.). In den Schlussminuten presste die Vienna, warf alles in die Waagschale und kam zu Chancen. Kurz vor Abpfiff knallten die Wienerinnen noch einen Ball an die Querlatte. Mit dem Schlusspfiff kam die Erleichterung – der LASK gewinnt sein zweites Saisonspiel!

„Diesmal haben wir uns das Glück erarbeitet"

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte: „Das war ein Willens- und Mentalitätssieg. Wir haben den offenen Schlagabtausch für uns entschieden. Die Führung ist in hin und her gewogen. Beide Teams hätten dieses Spiel für sich entscheiden können – diesmal haben wir uns das Glück erarbeitet.“

LASK: Mühleder – Kerschbaummayr (68. Kljajic), Stiglmiar, Vorhauer, Farthofer – Kofler – Reichmann (59. Schweitzer), Nemcova – Mayr (76. Reiterer), Svibkova, Schöser (76. Adamu)

Tore: Svibkova (6.), Mayr (68.), Schweitzer (81.); Höcherl (61.). Kovar (78.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL