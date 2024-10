Mittwoch geht´s mit einem Auswärtsspiel in Schweden für den österreichischen Meister spusu SKN St. Pölten Rush los in der Women´s Champions League. Gegner Hammarby IF besticht vor allem durch ihre Offensive. „Wenn man in Schweden Meister wird, spricht das ohnehin für Qualität“, warnt das Betreuerteam der Wölfinnen und veweist auch auf den bunten Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Spielerinnen im Kader von Hammarby. Laut den Veranstaltern aus Schweden erwartet die Elf von SKN-Coach Liese Brancao ein wahrer Hexenkessel mit mehr als zehntausend Zusehern!

Auf zu großen Taten für die 36-jährige slowenische Mittelfeldspielerin Mateja Zver und die Wölfinnen morgen Abend in Schweden zum Auftakt der Women´s Champions League-Gruppenphase.

"Hexenkessel" mit 10.000 Zuschauern

Bei Gegner Hammarby IF handelt es sich um die Landesmeisterinnen des Jahres 2023. Deswegen 2023, da die schwedische Liga als Jahresmeisterschaft, von Frühjahr bis Herbst, gespielt wird. Der Titel in der Saison 2023 war erst der zweite in der Vereinsgeschichte, der erste gelang 1985. Der zweite Titel der Vereinsgeschichte war an Dramatik kaum zu überbieten. Am Ende entschied eine um einen Treffer bessere Tordifferenz zugunsten von Hammarby. Heuer scheiterte die Mission Titelverteidigung, landete man auf Platz drei - 17 Zähler hinter Dominator Rosengard.

Gespielt wird Mittwoch in der Tele2 Arena in Stockholm, wo laut Veranstalter Hammarby mehr als zehntausend Besucher erwartet werden. Dort wo bereits Musikgrößen Justin Timberlake, die Rolling Stones oder Madonna vor ausverkauftem Haus performten, kämpfen die St. Pöltnerinnen Mittwoch gegen Hammarby IF um einen guten Start in die Gruppenphase der UEFA Women´s Champions League.

"Solche Spiele sind das größte als Fußballerin"

Für Torfrau Carina Schlüter erzeugt alleine nur der Gedanke an das Spiel und das Ambiente der UEFA Women´s Champions League Gänsehaut: "Wenn ich an das Stadion denke, an die Fans, an das Flutlicht und die Hymne, dann kribbelt es schon. Solche Spiele sind das größte als Fußballerin. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht!"

Die 27-jährige Deutsche, die in der Qualiphase zu Null spielte, über die Gegner: "Wir haben eine absolut starke Gruppe erwischt mit Hammarby, Manchester City und Barcelona. Riesige Teams. Aber das ist ja genau das, worauf wir uns freuen. Eben eine richtige Herausforderung zu haben. Ich glaube, dass wir jede Sekunde genießen und alles aufsaugen werden, was da passiert. Die Stimmung ist super und die Vorfreude riesig."

Über Gegner Hammerby sagt Carina Schlüter: "Das wird bestimmt keine leichte Aufgabe. Sie haben ja in den Play-offs schon Benfica Lissabon rausgeworfen. Das ist sicher ein starker Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Wir müssen morgen alles abrufen, aber dafür sind wir auch bereit und gehen da voll rein."

Die seit wenigen Tagen 24-jährige Melanie Brunnthaler meint: "Wir sind jetzt in Schweden angekommen und spüren, dass es endlich losgeht. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall." Und über die morgen zu erwartende große Kulisse und den daraus womöglich resultierenden, zusätzlichen Ansporn meint die Stürmerin: "Sicher. Ich habe schon Fotos gesehen. Das hat super ausgeschaut. Wir sind dann heute am Abend dort und werden uns das mal aus der Nähe anschauen."

UEFA Women´s Champions League 2024/25 - 1. Spieltag Gruppenphase

Mittwoch, 09.10.2024/18.45 Uhr - Spielort: Tele2 Arena, Stockholm (Schweden)

Hammarby IF (Schweden) - spusu SKN St. Pölten Rush



Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=RvgliYaZaVk

Fotocredit: SKN/Tom Seiss