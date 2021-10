Der SK Rapid Wien hat in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga in Überzahl eine 1:0-Führung gegen den SK Austria Klagenfurt aus der Hand gegeben und musste sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. Taxiarchis Fountas hatte die Wiener in der 37. Minute in Führung gebracht. Gloire Amanda gelang in der 87. Minute der Ausgleich. Klagenfurt musste ab der 21. Minute mit einem Mann weniger spielen.

Klagenfurt wieder mit Ausschluss - Fountas bringt Rapid in Führung

Den ersten Warnschuss gaben die Hütteldorfer ab: Robert Ljubicic probierte es von der Strafraumgrenze, traf aber nur das Außennetz (1.). Die erste Großchance fanden aber die Kärntner vor: Gemicibasi kam nach einem Querpass von Greil recht freistehend zum Abschluss, doch Stojkovic rettete in höchster Not (5.).

Während Rapid optisch überlegen war, stand der Aufsteiger in der Defensive kompakt und ließ keine zwingende Torchchance der Gäste zu. In der 21. Minute machten die Klagenfurter nicht zum ersten Mal in dieser Saison eine ungute Erfahrung mit dem VAR. Dieser hatte ein Foul von Mahrer gegen Petrovic mit Rot bewertet. Schiedsrichter Eisner schickte den Kapitän der Klagenfurter nach der rüden Attacke zu Recht unter die Dusche.

In Unterzahl spielten die Kärntner aber zunächst groß auf: Gartler musste sich bei einem Greil-Freistoß ordentlich strecken (26.), ehe Markus Pink nach einer halben Stunde zum Schuss kam, diesen aber knapp daneben setzte. Kurz darauf gingen aber die Gäste in Führung: Fountas zog von außerhalb des Strafraums ab, Wimmer fälschte seinen Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab - 0:1 (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurden aber nochmal die Hausherren gefährlich: Patrick Greil zog ab, scheiterte aber an Gartler.

Rapid vergibt zahlreiche Chancen, Klagenfurt bestraft die Gäste spät

In der 53. Minute erzielten die Wiener das vermeintliche 2:0, doch Referee Eisner erkannte den Treffer von Ercan Kara nicht an, weil Marco Grüll, der an diesem Angriff nicht wirklich beteiligt war, einen Klagenfurter über den Haufen gelaufen hat. Die Grün-Weißen blieben am Drücker und hatten durch Grüll eine Topchance, auf 0:2 zu stellen, doch der Neo-Teamspieler traf nach Fountas-Zuspiel nur die Latte (63.).

Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit wurde der Rekordmeister immer gefährlicher, doch der zweite Treffer wollte nicht fallen. Aiwu schrammte in der 74. Minute knapp an seinem ersten Treffer für Rapid vorbei. Der Aufsteiger gab aber nie auf und kam in Unterzahl tatsächlich zum Ausgleich: Jaritz setzte sich links im Strafraum gegen Stojkovic durch und spielte quer in den Strafraum, wo Gloire Amanda goldrichtig stand und aus kurzer Distanz zum 1:1 abstaubte (87.).

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

SK Austria Klagenfurt - SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Wörthersee Stadion, Klagenfurt; SR Eisner

Live-Ticker Austria Klagenfurt - Rapid Wien

Tore: Amanda (87.) bzw. Fountas (37.)

Austria Klagenfurt: Menzel – Maciejewski (35. Hütter/86. Amanda), Mahrer, N. Wimmer, Schumacher (86. Jaritz) – Cvetko, Greil, Gemicibasi – Timossi Andersson, Pink, Rieder (86. Saravanja)

Rapid Wien: Gartler – Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann – Petrovic (38. Knasmüllner), Ljubicic (68. Aiwu) – Ballo (68. Schick), Fountas (78. Grahovac), Grüll (77. Arase) – Kara

Gelbe Karten: Gemicibasi bzw. Fountas, Greiml

Rot: Mahrer (21.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL