Der FK Austria Wien hat auch im fünften Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison keinen Sieg einfahren können. Die Veilchen mussten sich daheim gegen den FC Flyeralarm Admira mit einem 2:2-Remis begnügen. Damit endeten alle fünf Heimpartien der Austria in dieser Bundesliga-Saison mit einem Unentschieden.

Ganda bringt Admira in Führung, muss dann aber verletzt raus - Teigl gleicht aus

Die Admira legte einen mutigen Start hin und bejubelte in der 14. Minute den Führungstreffer: Mustapha wurde in der Vorwärtsbewegung nicht entscheidend attackiert und legte auf für Ganda, der mit zwei schnellen Haken ins Zentrum zog und das Leder von knapp außerhalb des Strafraums flach im linken Eck versenkte - 0:1 (13.).

Die Antwort der Veilchen folgte aber zugleich: Nach einem Ballverlust von Mustapha ging es sehr rasch. Braunöder spielte das Leder perfekt in den Lauf von Djuricin, der scharf ins Zentrum spielte, wo der mitgelaufene Teigl zum 1:1 einschoss (18.). Bitter für die Admira: Torschütze Joseph Ganda musste nach einer halben Stunde verletzt ausgetauscht werden. An seiner Stelle kam Youngster Onurhan Babuscu in die Partie. In der Schlussphase hatte die Austria mehr vom Spiel, dennoch ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Admira antwortet auf Austria-Führung

Kurz nach dem Seitenwechsel fand der 17-jährige Startelfdebütant El Sheiwi eine gute Chance vor und schoss nur hauchzart am Tor vorbei (51.). Die Veilchen waren in der zweiten Halbzeit die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Die Admira wiederum hatte Probleme, das Unentschieden zu halten.

Der Dauerdruck der Wiener wurde belohnt: Der kurz zuvor eingewechselte Noah Ohio löste sich nach einer Braunöder-Flanke ideal von seinem Gegenspieler und köpflte aus kurzer Distanz zum 2:1 ein (67.). Doch nur wenige Augenblicke später schlug die Admira zurück: Mustapha kam im Sechzehner an den Ball und legte ideal auf für Patrick Monteiro, der nur mehr ins leere Tor schießen musste - 2:2 (74.).

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

FK Austria Wien - FC Flyeralarm Admira 2:2 (1:1)

Generali-Arena, Wien; SR Weinberger

Live-Ticker Austria Wien gegen Admira

Tore: Teigl (18.), Ohio (67.) bzw. Ganda (13.), Monteiro (74.)

Austria Wien: Pentz – Ivkic, Mühl, Handl, El Sheiwi – Martel – Teigl (79. Keles), Braunöder, Fischer – Huskovic (66. Ohio), Djuricin (79. Jukic)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Datkovic, Brugger, Lukacevic (71. Ostrzolek) – Ebner (71. Elmkies), Malicsek – Ganda (32. Babuscu), Kerschbaum, Starkl (46. Patrick) – Mustapha (91. Schmiedl)

Gelbe Karten: Fischer, Huskovic, Braunöder bzw. Leitner, Ebner, Datkovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal