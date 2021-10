Der TSV Egger Glas Hartberg muss sich in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga nach zweimaliger Führung gegen die WSG Tirol mit einem 2:2 zufriedengeben. Manfred Gollner brachte die Steirer bereits in der 4. Minute in Front, kurz vor der Pause schlug jedoch Thanos Petsos zugunsten der Gastgeber zurück. Nach dem neuerlichen Führungstreffer durch Donis Avdijaj in Minute 49 deutete lange alles auf einen Auswärtserfolg hin, Maxime Awoudja sicherte der WSG in der Schlussphase letztlich doch noch einen Zähler – dabei mussten die Hausherren ab der 79. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Keeper Ferdinand Oswald wegen Verhinderung einer klaren Torchance mit Rot vom Platz gestellt wurde.

Hartberg mit Traumstart – WSG schlägt kurz vor der Pause zurück

Dabei starteten die Gäste aus Hartberg ideal in die Partie, als Jürgen Heil nach nicht einmal 120 Sekunden von Heim-Keeper Ferdinand Oswald im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde – den fälligen Elfmeter verwertete Manfred Gollner problemlos zum frühen 1:0. In weiterer Folge hat die WSG deutlich mehr vom Spiel, die Steirer zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück. Dennoch dauerte es bis zur 16. Minute, bis die Tiroler auch in punkto Torchancen erstmals aufzeigten. Renny Smith verzog bei seinem Abschluss aus der Drehung jedoch knapp. Hartberg hat in dieser Phase Schwierigkeiten, für Entlastung zu sorgen und musste das Augenmerk zwangsläufig auf die Defensivarbeit legen. Letztlich gelang es der WSG in der 44. Minute den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich zu erzielen, Thanos Petsos kam nach einem unzureichenden Klärungsversuch der Hartberger unbedrängt zum Abschluss – der Ball landete präzise im langen Eck.

Gäste mit neuerlicher Führung, Awoudja sichert WSG noch einen Zähler

Nach dem Seitenwechsel waren keine vier Minuten auf der Matchuhr verstrichen, da stellten die Gäste aus der Steiermark den alten Vorsprung wieder her. Donis Avdijaj wurde von Tobias Kainz ideal in Szene gesetzt, setzte sich etwas glücklich an der Strafraumgrenze durch und vollendete gekonnt zum 2:1. In weiterer Folge übernahm Hartberg die Kontrolle, was zweifelsohne auch der wiederaufgekommenen Unsicherheit aufseiten der WSG geschuldet war. Die Gastgeber hatten in weiterer Folge ungemeine Schwierigkeiten, für offensive Akzente zu sorgen – Thomas Sabitzer kam dem Führungstreffer am nächsten, seinen Kopfball aus kurzer Distanz entschärfte Torhüter Swete mustergültig (68.). Praktisch im Gegenzug hatte Jürgen Heil die Vorentscheidung am Fuß, aus halb-linker Position schoss er jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Eine ungemein kritische Phase für die WSG, die sich in Minute 79 nochmals entscheidend verschlechtern sollte. Ferdinand Oswald kam gegen den herbeieilenden Nemanja Belakovic zu spät und foulte den Akteur kurz vor der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Hameter blieb keine andere Wahl und musste den Heim-Keeper mit glatt Rot vom Feld verweisen. Trotz der Unterzahl drückten die Tiroler im Anschluss vehement auf den Ausgleich – mit Erfolg. In Minute 84 kam das Spielgerät zu Maxime Awoudja, der sich dieses mustergültig mitnahm und aus rund zehn Metern unter die Latte hämmerte. Daraufhin gelang es den Ost-Steirern nicht mehr, die numerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Es blieb beim 2:2-Unentschieden.

Foto: GEPA/ADMIRAL