Der FC Salzburg ist dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Champions League ein gutes Stück näher gekommen. Österreichs Serienmeister feierte am dritten Spieltag der Königsklasse in der ausverkauften Red-Bull-Arena einen 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und baut damit die Tabellenführung vorübergehend aus. Noah Okafor avancierte mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels.

Wolfsburg findet perfekte Antwort auf Salzburgs Blitzstart

Die Schützlinge von Matthias Jaissle starteten wild entschlossen in die Partie gegen die Wölfe und gingen bereits nach drei Minuten in Führung: Camara spielte auf Seiwald, der im Mittelfeld zu viel Raum vorfand und Karim Adeyemi mit einem scharfen Flachpass bediente. Der umworbene Stürmer-Youngster löste sich ideal von Mbabu, blieb vor dem Tor eiskalt und ließ VfL-Goalie Casteels keine Abwehrchance - 1:0 (3.). In der 12. Minute hatte Okafor die Riesenchance auf das 2:0, traf aber nur die Latte.

Drei Minuten später gelang den Gästen aus Niedersachsen mit der ersten Torchance der Ausgleich: Standard-Spezialist Maximilian Arnold brachte einen Eckball von rechts in den Fünfer, wo sich Nmecha, der heute den verletzten Weghoust ersetzt hatte, im Kopfballduell durchsetzte und das Leder ins lange Eck leitete. Salzburg-Keeper Köhn kam hier nicht entschlossen genug raus.

Nach dem Ausgleichstreffer ließ der Druck von Österreichs Serienmeister etwas nach und so schaffte es der VfL, sich des Öfteren zu befreien und selbst für gefährliche Momente zu sorgen. Kurz vor der Pause konnte sich Wolfsburg-Goalie Casteels in der ausverkauften Red-Bull-Arena mit einer sensationellen Fußabwehr auszeichnen und verhinderte so einen Treffer von Sucic.

Noah Okafor lässt die Bullen-Arena beben

Für das erste Highlight nach Wiederbeginn sorgte der erneut bärenstarke Karim Adeyemi, der es nach einer Ecke spektakulär per Ferse versuchte, doch Casteels war auf seinem Posten und drehte den Ball über die Latte (56.). Zwei Minuten später konnte Maxence Lacroix einen Schuss von Sucic vor der Torlinie klären (58.).

Die Hausherren blieben am Drücker und gingen in der 65. Minute erneut in Führung: Über Umwege landete eine Sucic-Ecke bei Noah Okafor, der wenige Meter vor dem Tor am schnellsten schaltete und aus kurzer Distanz wuchtig einschoss - 2:1. In der Schlussviertelstunde legte der Schweizer gleich noch einen Treffer nach und sorgte damit für die Entscheidung: Die Wolfsburger verteidigten bei einem Corner von Sucic katastrophal, ließen zunächst Bernardo freistehend köpfeln, ehe Okafor völlig blank vor dem Tor zum Schuss kam und diesen aus kurzer Distanz ins Tor wuchtete - 3:1 (77.).

In der 85. Minute verhinderte Casteels mit einer weiteren tollen Fußabwehr einen Treffer von Adeyemi. Schlussendlich brachten die Mozartstädter den zweiten Heimsieg in dieser Champions-League-Saison souverän über die Zeit.

UEFA Champions League, 3. Spieltag

FC Salzburg - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)

Red Bull Arena, Salzburg; 29.520 Zuschauer (ausverkauft); SR Orsato (ITA)

Live-Ticker Red Bull Salzburg - VfL Wolfsburg

Tore: Adeyemi (3.), Okafor (65., 77.) bzw. Nmecha (15.)

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Wöber (72./Bernardo), Ulmer (87./Guindo) - Sucic, Camara (66./Capaldo), Aaronson, Seiwald - Okafor (87./Simic), Adeyemi (87./Adamu)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon (70./Otavio) - Vranckx, Arnold - Baku (70./Nmecha), Lukebakio, Steffen - L. Nmecha

Gelbe Karten: Camara, Capaldo bzw. Mbabu, Arnold

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images