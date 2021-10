Der SK Rapid Wien hat einen immens wichtigen Sieg in der Gruppenphase der UEFA Europa League bejubelt. Die Hütteldorfer feierten zu Hause gegen den kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb einen 2:1-Sieg. Damit halten die Wiener nach drei Spieltagen bei drei Punkten.

Grüll und Hofmann lassen Rapid jubeln

Die Hütteldorfer legten einen fulminanten Start hin: Ercan Kara hatte bereits in der 6. Minute die große Chance, Rapid in Führung zu bringen, doch sein Schuss landete genau in den Händen von Livakovic. Drei Minuten später durften die Wiener schon jubeln: Arase tankte sich über rechts durch und spielte in den Rückraum auf Grüll, der aus elf Metern ins linke Eck schoss - 1:0 (9.).

Kurz darauf wurden die Hausherren wieder gefährlich: Aiwu steckt wunderbar durch auf Kara, der alleine auf Dominik Livaković zuläuft, doch dieser kommt stark heraus und wehrt den Schuss ins linke Toraus ab (13.).

In der 24. Minute kamen die Kroaten zum Ausgleich: Mislav Orsic zog nach einem Zuspiel nach innen, ließ Leo Greiml stehen und schoss das Leder flach ins Eck - 1:1. Die Hausherren blieben aber am Drücker und schlugen gleich zurück: Grüll zirkelte einen Freistoß von links in den Strafraum, wo Maximilian Hofmann aus kurzer Distanz einköpfelte - 2:1 (34.).

Rapid bringt Vorsprung sicher über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel waren die Höhepunkte zunächst rar. Rapid hatte das Spiel gut unter Kontrolle und kam nie richtig in Gefahr. Erst in der 69. Minute gab es wieder eine erwähnenswerte Aktion: Grüll setzte sich auf der linken Seite durch und spielte quer auf Kara, der aus gut 20 Metern platziert abschloss, doch Livakovic tauchte ab und drehte das Leder neben das Tor.

22.300 Fans sahen eine beherzte Rapid-Mannschaft, die keinen Zweikampf herschenkte und dem Gegner keine Räume anbot. Für die Kroaten war es nach wie vor sehr schwer, ein Durchkommen zu finden. In der absoluten Schlussphase wurde die Partie etwas ruppiger, ehe es in der Nachspielzeit hektisch wurde. Schlussendlich brachten die Wiener den Vorsprung über die Zeit.

UEFA Europa League, 3. Spieltag

SK Rapid Wien - GNK Dinamo Zagreb 2:1 (2:1)

Weststadion, Wien; 22.300 Zuschauer; SR Monzul (UKR)

Live-Ticker Rapid Wien - Dinamo Zagreb

Tore: Grüll (9.), Hofmann (34.) bzw. Orsic (24.)

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann (90.+2/Wimmer), Ullmann - Aiwu, R. Ljubicic - Arase (88./Schick), Fountas (70./Ballo), Grüll - Kara (88./Kitagawa)

Dinamo Zagreb: Livakovic - Lauritsen (46./Sutalo), Theophile, Franjic - Ristovski (78./Moharrami), Gojak (46./Baturina), Misic, Ivanusec (78./Tolic), Menalo - Orsic, Petkovic (39./Andric)

Gelbe Karten: Greiml, Hofmann, Wimmer, Kitagawa bzw. Andric, Baturina, Tolic, Misic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: IMAGO / Pixsell