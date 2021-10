Der SK Sturm Graz hat auch sein drittes Spiel in der Gruppenphase der UEFA Europa League verloren. Die Grazer mussten sich Real Sociedad, dem aktuellen Tabellenführer Spaniens, knapp 0:1 geschlagen geben. Beim spielentscheidenden Treffer von Isak sah Sturm-Goalie Siebenhandl nicht gut aus. In zwei Wochen gastieren dann die Steirer im Baskenland.

Sturm bietet Real Sociedad Paroli

Die Anfangsphase gehörte dem Tabellenführer der La Liga. In der 6. Minute konnte Siebenhandl eine Flanke nicht entscheidend klären, ehe das Leder vor den Füßen von Silva landete. Der brachte den Ball jedoch nicht im halbleeren Tor unter. Vier Minuten später war Isak nach einem super Pass von Januzaj auf und davon, scheiterte aber an Siebenhandl, der stark mit dem Fuß parierte (10.).

Die Grazer agierten jedoch sehr giftig und stellten die Gäste aus Spanien durchaus vor Probleme. In der 33. Minute wurden dann erstmals die Steirer richtig gefährlich: Jantscher brachte einen ruhenden Ball von rechts in den Strafraum, wo Wüthrich hochstieg, aber knapp vorbeiköpfelte. In der Nachspielzeit waren es dann nochmal die Spanier, die anklopften, doch Silva schupfte den Ball über das Tor der Grazer.

Spanier zeigen ihre Klasse und übernehmen das Kommando

Nach dem Seitenwechsel fand der Favorit aus Spanien mehrere hochkarätige Chancen vor: Zunächst landete eine Kopfballverlängerung von Merino an der Stange (48.), ehe Siebenhandl einen Schuss von Munoz über die Latte lenkte (53.). Und in dieser Tonart ging es weiter: Nachdem ein Kopfball knapp am Tor vorbeigegangen war, schoss Portu knapp vorbei (54.).

Das 1:0 für die Spanier fiel letztlich in der 69. Minute: Nach einer Balleroberung, die hart an der Grenze des Erlaubten war, kam der Ball zu Isak, dessen Schuss von Affengruber leicht abgefälscht wurde. Siebenhandl rutschte der Ball unglücklich durch die Handschuhe - 0:1 (69.). In der Schlussphase sah Gorenc-Stankovic nach einem Foul seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig unter die Dusche. Schlussendlich brachten die Spanier den knappen Vorsprung über die Zeit.

UEFA Europa League, 3. Spieltag

SK Sturm Graz - Real Sociedad 0:1 (0:0)

Merkur-Arena, Graz; SR Stieler (GER)

Live-Ticker Sturm Graz gegen Real Sociedad

Tor: Isak (68.)

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic (73./Jäger), Affengruber, Wüthrich, Dante - Kuen (66./Geyrhofer), Gorenc-Stankovic - Niangbo (66./Ljubic), Prass (38./Hierländer) - Yeboah (73./Sarkaria), Jantscher

R. Sociedad: Remiro - Gorosabel (61./Zaldua), Zubeldia, Le Normand, Munoz - Januzaj (77./Turrientes), Zubimendi (19./Guevara), Merino, Silva (62./Sorloth) - Isak (77./Lobete), Portu

Gelbe Karten: Gorenc-Stankovic bzw. Gorosabel, Merino, Zubeldia, Guevara

Gelb-Rot: Gorenc-Stankovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Richard Purgstaller