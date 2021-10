Der WAC hat in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen Derbysieg gegen den SK Austria Klagenfurt eingefahren. Die Wölfe setzten sich in einem brisanten Aufeinandertreffen vor 5.600 Zuschauern 2:1 durch. Während die Wolfsberger den dritten Tabellenplatz festigen, rutscht Austria Klagenfurt auf den fünften Rang ab.

Röcher lässt WAC jubeln

Die Anfangsphase in diesem zweiten Kärntner Derby in dieser Saison gestaltete sich umkämpft. Die erste Topchance gab es nach zehn Minuten: Röcher flankte von rechts ins Strafraumzentrum, wo sich Tai Baribo hochschraubte, jedoch an Menzel scheiterte (10.). Die Hausherren waren die bessere Mannschaft und gingen verdient in Führung: Peretz nahm sich einen langen Ball gut mit und bediente Röcher, der aus rund zwölf Metern zum 1:0 einschoss (16.).

In weiterer Folge nahm das Derby Tempo auf: Der WAC war zwar nach wie vor die bessere Mannschaft, wenngleich auch die Austria duchaus mutig agierte. Die großen Torchancen blieben bis zum Pausenpfiff jedoch aus.

Rasche Antwort von Liendl auf Blitz-Ausgleich

Nur 42 Sekunden nach Wiederbeginn gelang den Klagenfurtern der Ausgleich: Greil und Pink leiteten eine Flanke weiter auf Timossi Andersson, der halbrechts im Strafraum wuchtig abzog und das Leder im kurzen Eck versenkte - 1:1 (46.). Die Antwort der Wölfe folgte aber prompt: Michael Liendl zog halblinks aus gut 25 Metern ab und versenkte die Kugel unhaltbar im rechten Kreuzeck - 2:1 (51.).

Nach rund einer Stunde stieg Dominik Baumgartner nach einer Flanke hoch, scheiterte aber mit seinem Kopfball an Klagenfurt-Goalie Menzel (61.). Viele Höhepunkte gab es in weiterer Folge nicht mehr: In der 78. Minute verwehrte der VAR dem WAC einen Strafstoß. Drei Minuten später klopften die Klagenfurter aber gehörig an: Wimmer stieg bei einer Hereingabe von Rieder hoch und köpfelte nur hauchzart vorbei (82.). Schlussendlich feierten die Wolfsberger einen knappen 2:1-Derbysieg gegen Austria Klagenfurt.

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

RZ Pellets WAC - SK Austria Klagenfurt 2:1 (1:0)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 5.600 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Röcher (16.), Liendl (51.) bzw. Andersson (46.)

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, Lochoshvili (93. D. Gugganig), Dedic – Peretz (84. Stratznig), Liendl (93. Dieng), Leitgeb, Taferner – Röcher (81. Vizinger), Baribo

Klagenfurt: Menzel – Paul, Saravanja (86. Roberts), N. Wimmer, Schumacher (58. Jaritz) – Cvetko, Greil, Markelic (53. Fuchs) – Timossi Andersson, Pink, Rieder (86. Amanda)

Gelbe Karten: Peretz, Lochoshvili bzw. Andersson, Paul

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Gerhard Pulsinger