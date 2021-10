Die WSG Tirol hat dank eines 1:0-Last-Minute-Sieges gegen den FC Flyeralarm Admira die Rote Laterne vorübergehend an den SCR Altach abgegeben. Giacomo Vrioni gelang in der 90. Spielminute per Foulelfmeter der spielentscheidende Treffer.

Später Elfer entscheidet die Partie

Die erste gute Möglichkeit fanden die Gäste aus Tirol vor: Ein langer Ball von Smith landete bei Thomas Sabitzer, dessen Heber aber nicht ins Tor ging (5.). Die Partie gestaltete sich etwas zerfahren, wenngleich die Tiroler den etwas engagierteren Eindruck erweckten. In der 27. Minute fanden aber die Hausherren eine tolle Möglichkeit vor: Kerschbaum bediente Mustapha, der sofort abzog. Doch sein Schuss landete abgefälscht daneben.

Zehn Minuten später hatte die Admira eine weitere Topchance: Nach einem weiten Ball hatte Marco Hausjell freie Bahn, doch sein Abschluss ging zu zentral aus das Tor.

Nach dem Seitenwechsel wurden erstmals die Tiroler gefährlich: Sabitzer kam nach einer Hereingabe zum Kopfball, doch Leitner fing das Leder sicher. Im Laufe der zweiten Halbzeit wirkte die Admira etwas bemühter und dem Siegtreffer etwas näher, doch in der Schlussphase kam alles anders.

Aufgrund eines späten Elfmeters gab es in dieser Partie doch noch einen Sieger: Sowohl Vrioni als auch Sabitzer wurden im Strafraum gelegt, sodass Referee Spurny auf den Punkt zeigen musste. Giacomo Vrioni trat an und verwandelte sicher zum 0:1-Endstand (90.).

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

FC Flyeralarm Admira - WSG Tirol 0:1 (0:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 1.300 Zuschauer; SR Spurny

Tor: Vrioni (90./Elfmeter)

Admira: Leitner – Zwierschitz (49. Zwierschitz), Datkovic, Brugger, Ostrzolek – Elmkies (67. Vorsager), L. Malicsek, Kerschbaum, Kronberger (87. Gattermayer) – Hausjell (67. Patrick), Mustapha

WSG Tirol: Ozegovic – Koch, Behounek, Awoudja – Rogelj, Müller, Petsos, Smith – Blume (61. Vrioni), Sabitzer (92. Naschberger), Tomic (68. Skrbo)

Gelbe Karten: Mustapha, Datkovic bzw. Sabitzer, Awoudja, Vrioni, Smith, Ozegovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: Gerhard Pulsinger