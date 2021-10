Der FK Austria Wien hat in der 12. Runde der Bundesliga den ersten Heimsieg in dieser Saison eingefahren. Die Veilchen feierten gegen die SV Ried einen 4:1-Erfolg. Fischer (4.), Djuricin (17.), Keles (54.) und Teigl (89.) erzielten die Tore für die Austria. Chabbi (9.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Die Wiener Austria verbessert sich vorübergehend auf Platz vier.

Torreiche Anfangsphase

Die Anfangsphase in der Generali-Arena hatte es in sich: In der 4. Minute spielte Djuricin von links quer ins Zentrum, wo Manfred Fischer viel Platz vorfand und aus 25 Metern überlegt und sehenswert ins linke untere Eck traf - 1:0 (4.). Damit gingen die Violetten mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Eine schnelle Kombination landete bei Wießmeier, der rechts im Strafraum den Überblick behielt und umgehend ins Zentrum auf Seifedin Chabbi spielte. Der Stürmer blieb cool und schoss mit links zum 1:1 ein (9.).

Kurz darauf gingen aber wieder die Hausherren in Führung: Leonardo Ivkic hatte auf dem rechten Flügel sehr lange Zeit, um seine Maßflanke auf Marco Djuricin vorzubereiten. Der Austria-Stürmer schraubte sich hoch und köpfelte aus kurzer Distanz ein - 2:1 (17.). In weiterer Folge flachte das Spiel etwas ab, wenngleich Pentz in der 37. Minute mit einer herrlichen Parade ein Kopfballtor von Lackner verhinderte. Auf der anderen Seite klärte Lackner in höchster Not vor dem einschussbereiten Djuricin (41.).

Keles sorgt für die Vorentscheidung

Kurz nach Wiederbeginn legten die Hausherren den dritten Treffer nach: Fischer spielte auf Keles, der halblinks im Strafraum wuchtig abzog und den Ball via Innenstange versenkte - 3:1 (54.). Der VAR hatte sich die Szene länger angesehen, da Manfred Fischer vor dem Zuspiel auf Keles mit der Hand am Ball war. Nichtsdestotrotz zählte der Treffer der Wiener.

In weiterer Folge riskierten die Gäste aus Oberösterreich mehr, was den Veilchen in die Karten spielte, da sich dadurch Räume ergaben. Die Kontersituationen spielten die Schützlinge von Manfred Schmid jedoch nicht konsequent zu Ende. In der 81. Minute hatte Keles eine große Möglichkeit auf das 4:1, doch sein Linksschuss ging knapp daneben. Für den 4:1-Endstand sorgte Georg Teigl nach einem Querpass von Noah Ohio (89.).

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

FK Austria Wien - SV Ried 4:1 (2:1)

Generali-Arena, Wien; 7.440 Zuschauer; SR Pfister

Tore: Fischer (4.), Djuricin (17.), Keles (54.), Teigl (89.) bzw. Chabbi (9.)

Austria Wien: Pentz – Ivkic, Mühl, Handl, Suttner – Martel – Teigl, Braunöder (68. Fitz), Fischer (78. Grünwald), Keles – Djuricin (71. Ohio)

SV Ried: Sahin-Radlinger – Reiner, Lackner, Plavotic – Wiessmeier (63. Bajic), Ziegl, Offenbacher (80. Stosic), Pomer – S. Nutz, Satin (56. F. Seiwald) – Chabbi (80. Mikic)

Gelbe Karten: Braunöder bzw. Offenbacher, Reiner

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: Josef Parak