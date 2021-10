Der SV Ried ist im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups eine Überraschung gelungen. Die Oberösterreicher setzten sich im Duell der Bundesligisten gegen Sturm Graz 2:1 durch. Ante Bajc und Luca Meisl trafen für die Wikinger. Jakob Jantscher gelang in der 69. Minute der Anschlusstreffer. Die Rieder stehen damit im Viertelfinale

Bajic schockt Sturm

Die Grazer hatten das Spielgeschehen von der ersten Minute an im Griff, wenngleich in der Offensive noch die Genauigkeit im Passspiel fehlte. Die Rieder agierten in der Defensive gewohnt kompakt und ließen kaum etwas zu.

In der 36. Minute gingen die Gäste aus dem Innviertel nach einem individuellen Fehler von Ljubic in Führung: Stosic eroberte im Mittelfeld den Ball und spielte raus auf Nutz, der das Auge für den freistehenden Ante Bajic hatte. Der 26-Jährige nahm sich das Leder an und vollendete präzise ins linke Eck - 0:1 (36.). Kurz darauf entschärfte Siebenhandl einen Kopfball von Wiessmeier.

Der Favorit aus Graz hatte vor dem Pausenpfiff allerdings noch zwei Ausgleichschancen: Zunächst hielt Sahin-Radlinger einen tückischen, abgefälschten Schuss von Niangbo (39.), ehe Ljubic aus elf Metern freistehend zum Abschluss kam. Sein Flachschuss war für Ried-Goalie Radlinger aber leichte Beute (45.).

Meisl erhöht, Ried verteidigt nach Anschlusstreffer von Jantscher stark

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Rieder nach einem Standard auf 2:0. Nutz brachte einen Eckball gefährlich in den Strafraum, wo Luca Meisl hochstieg und ins rechte Eck köpfelte (52.). In der 67. Minute hätten die Gäste aus Ried beinahe auf 0:3 gestellt, doch der Schuss von Stosic konnte gerade noch ins Torout geblockt werden.

Kurz gelang Sturm durch eine herrliche Einzelaktion von Jakob Jantscher der Anschlusstreffer: Jantscher zog von rechts ins Zentrum und ließ Sahin-Radlinger mit einem platzierten Schuss ins Eck keine Chance. In der Schlussphase ließen die Innviertler aber wenig zu, sodass die SV Ried schlussendlich den Einzug ins Viertelfinale bejubeln durfte.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

SK Sturm Graz - SV Ried 1:2 (0:1)

Merkur-Arena, Graz; SR Gishamer

Live-Ticker SK Sturm Graz - SV Ried

Tore: Jantscher (69.) bzw. Bajic (36.), Meisl (52.)

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic (77./Wels), Geyrhofer, Gorenc-Stankovic, Dante (46./Affengruber) - Ljubic (71./Jäger) - Sarkaria, Kuen - Niangbo (87./Krienzer) - Yeboah, Jantscher

SV Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Lackner, Plavotic - Wiessmeier, Stosic, Ziegl, Seiwald - Bajic (63./Satin), Nutz, Pomer (72./Offenbacher)

Gelbe Karten: Geyrhofer, Jantscher, Kuen bzw. Nutz

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Richard Purgstaller