Der LASK hat nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge einen Befreiungsschlag gelandet: Die Linzer Athletiker setzten sich zu Hause im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die WSG Tirol 2:1 durch. Horvath (30.) und Michorl (34.) sorgten mit einem Doppelschlag für großen Jubel bei den Schwarz-Weißen. Die WSG Tirol konnte nach dem schnellen Anschlusstreffer von Vrioni (49.) nicht mehr nachlegen.

LASK dominiert die erste Hälfte nach Belieben

Der LASK startete mit gewohnt hoher Intensität ins Spiel und fand die erste Möglichkeit vor: Michorl spielte das Leder umgehend in den Lauf von Karamoko, der aus 16 Metern knapp drüber schoss (7.). Die mangelhafte Chancenauswertung des LASK zeigte sich auch in diesem Cup-Spiel. Zunächst schoss Goiginger knapp an der rechten Stange vorbei, ehe Michorl nach einem Patzer von Petsos völlig alleine vor Ozgovic auftauchte, den Ball aber nicht am WSG-Keeper vorbeibrachte (18.).

Die Linzer blieben aber giftig, spielten weiter nach vorne und erzielten nach einer halben Stunde den befreienden Führungstreffer. Nach einem Fehler von Awoudja, der am Ball vorbeigesegelt war, kam Sascha Horvath alleine vor Ozegovic zum Schuss und knallte das Leder in die Maschen - 1:0 (30.). Vier Minuten später stellte Peter Michorl sehenswert auf 2:0 für die Linzer: Goiginger bediente Michorl, der das Leder mit seinem überragenden linken Fuß ins lange Eck zirkelte (34.). Die 2:0-Pausenführung war aufgrund des einseitigen Spielverlaufs hochverdient.

Vrioni gelingt der schnelle Anschlusstreffer, LASK zittert Vorsprung über die Zeit

WSG-Coach Thomas Silberberger sorgte in der Halbzeit für einen Paukenschlag und nahm gleich vier Spielerwechsel vor. Und unmittelbar nach dem Seitenwechsel zeigten die Tiroler eine Reaktion: Giacomo Vrioni war nach einem Zuspiel von Naschberger auf und davon und die LASK-Abwehr nicht im Bilde. Vrioni blieb im Abschluss eiskalt und verwandelte sicher ins kurze Eck - 2:1 (49.).

Die Tiroler haben nun Lunte gerochen und kamen zehn Minuten später zur großen Ausgleichschance: Leon Klassen brachte den Ball hoch in den Strafraum, wo Raffael Behounek knapp am Tor vorbei köpfelte (59.). Eine Minute später rettete Klassen die Gäste vor dem dritten Gegentreffer. In der Schlussphase wurde es dann nochmal spannend: Zunächst musste Andreas Gruber, der erst in der 74. Minute eingewechselt worden war, verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden, ehe Alexander Schlager in der Nachspielzeit mit einem tollen Reflex den Ausgleich der Tiroler verhinderte. Am Ende konnte der LASK durchatmen und den Einzug ins Viertelfinale bejubeln.

Die Stimmen nach dem Spiel im Video

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

LASK - WSG Tirol 2:1 (2:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 2.450 Zuschauer; SR Grobelnik

Live-Ticker LASK - WSG Tirol

Tore: Horvath (30.), Michorl (34.) bzw. Vrioni (49.)

LASK: Schlager - Potzmann, Boller, Luckeneder, Renner - Grgic (65./Hong), Holland - Horvath (74./Monschein), Michorl, Goiginger (74./Gruber, 90.+2/Nakamura) - Karamoko (65./Schmidt)

WSG Tirol: Ozebegovic - Koch (46./Naschberger), Behounek, Awoudja, Smith (46./Klassen) - Rogelj (46./Ranacher), Müller, Petsos, Tomic (46./Skrbo) - Sabitzer, Vrioni (79./Wallner)

Gelbe Karten: Potzmann, Michorl bzw. Koch, Rogelj, Behounek

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Geschrieben von Daniel Ringsmuth