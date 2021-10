Der SK Rapid Wien hat im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups nichts anbrennen lassen und einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen den SKU Amstetten gefeiert. Ercan Kara (13.), Taxiarchis Fountas (27.) und Srdjan Grahovac (55.) erzielten die Tore für die Wiener, die zuletzt mit ihrer Chancenverwertung haderten. Am Sonntag erfahren die Hütteldorfer, auf welchen Klub sie im Cup-Viertelfinale treffen werden.

Kara und Fountas sorgen für komfortable Rapid-Führung

Die erste Topchance des Spiels fanden die Gäste aus Hütteldorf vor: Kara kam nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte aber an SKU-Goalie Verwüster (5.). Der Bundesligist blieb am Drücker und ging wenig später in Führung: Grüll steckte durch auf Ljubicic, dessen Drehschuss an die Latte krachte. Ballo brachte den Ball aber erneut in die Gefahrenzone, ehe Ercan Kara aus kurzer Distanz einschoss - 0:1 (13.).

Nachdem die Amstettner etwas mutiger wurden und auch einige Male abschließen konnten, erhöhten die Rapidler nach einer herrlichen Kombination auf 0:2. Grüll spielte den Ball auf Schick, der das Auge für Fountas hatte. Der Grieche schloss aus rund acht Metern ab (27.). Die Amstettner beschwerten sich heftig über ein klares Foul von Fountas an Kurt unmittelbar vor dem Treffer. Rapid hatte alles im Griff, wenngleich sich die Wiener bei Paul Gartler bedanken konnten, dass die Zwei-Tore-Führung auch zur Halbzeit Bestand hatte. Der Rapid-Goalie entschärfte kurz vor dem Pausenpfiff einen gefährlichen Kopfball von Feiertag.

Grahovac macht per Freistoß alles klar

In der 55. Minute legte der Bundesligist die Partie auf Eis: Srdjan Grahovac trat nach einem Foul von Ammerer an Fountas zum Freistoß an und zirkelte diesen perfekt über die Mauer ins Tor - 0:3. In weiterer Folge schalteten die Hütteldorfer etwas zurück und verwalteten den deutlichen Vorsprung. Der SKU Amstetten wiederum machte nicht den Eindruck, als könnte er dem SK Rapid ernsthaft gefährden.

Die zweiten 45 Minuten verliefen recht ereignislos. Erst in der 82. Minute gab es im ausverkauften Ertl-Glas-Stadion den nächsten Höhepunkt: Arne Ammerer zog innerhalb des Strafraums ab und ließ mit seinem Schuss die Latte erzittern. Schlussendlich brachten die Gäste aus Wien den komfortablen Vorsprung über die Zeit.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

SKU Amstetten - SK Rapid Wien 0:3 (0:2)

Ertl Glas Stadion, Amstetten; 3.500 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Kara (13.), Fountas (27.), Grahovac (55.)

Amstetten: Verwüster - Deinhofer, Dirnberger, Stark, Kurt - Ammerer, Tschernegg (73./Offenthaler) - Mayer (77./Kovacec), Alli (71./Leimhofer), Schellnegger (72./Alin) - Feiertag (73./Frederiksen)

Rapid Wien: Gartler - Schick, Stojkovic, Aiwu (61./Moormann), Auer - Grahovac, Ljubicic (62./Knasmüllner) - Ballo, Fountas (77./Strunz), Grüll (81./Ullmann) - Kara (62./Kitagawa)

Gelbe Karten: Feiertag, Ammerer

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL