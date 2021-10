Keinen Sieger brachte die Partie zwischen SK Austria Klagenfurt und FC Flyeralarm Admira in der 13. Runde der der ADMIRAL Bundesliga hervor. Die beiden Klubs trennten sich in einer intensiven und torreichen Partie 3:3. Gemicibasi (9./Elfmeter), Pink (14.) und Greil (49.) trafen für den Aufsteiger. Hausjell (11.) und Kerschbaum per Elfer-Doppelpack ließen die Admira jubeln.

Turbulente erste Halbzeit in Klagenfurt

Die Anfangsphase in Klagenfurt gestaltete sich höchst unterhaltsam. Wenige Minuten nach dem Anpfiff gab es nach einer eher leichteren Berührung von Leonardo Lukacevic gegen Alex Timossi Andersson Elfmeter für die Hausherren. Turgay Gemicibasi übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher - 1:0 (9.). Die Admira hatte aber die perfekte Antwort parat: Philipp Schmiedl flankte Richtung zweite Stange, wo Kerschbaum das Leder zurück in den Fünfer brachte. Marco Hausjell stand goldrichtig und staubte ab - 1:1 (11.).

Nur drei Minuten später ging der Aufsteiger jedoch erneut in Führung: Christopher Cvetko brachte das Leder von links ins Zentrum, wo sich Markus Pink stark von seinem Gegenspieler löste und zum 2:1 einschoss (14.). Die Admira blieb aber giftig und kam nach einer halben Stunde zum erneuten Ausgleich, nachdem Saravanja ein Elfmeterfoul an Hausjell begangen hatte: Roman Kerschbaum trat an und schoss zum 2:2 ein (32.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Greil gelingt Traumtor, Kerschbaum verwandelt seinen zweiten Elfmeter in diesem Spiel

Fünf Minuten nach Wiederbeginn sorgte Patrick Greil mit einem herrlichen Schuss aus der Distanz, der via Innenstange im Tor einschlug, für die neuerliche Führung für die Kärntner - 3:2 (50.). Zehn Minuten später fand Christopher Cvetko eine Topchance auf das 4:2 vor, doch sein Abschluss aus aussichtsreicher Position ging hauchzart am Tor vorbei (60.).

Die Schlussphase in Klagenfurt hatte es in sich: Zunächst stellte Roman Kerschbaum mit seinem zweiten Elfmetertor an diesem Abend auf 3:3, ehe Admira-Goalie Leitner in der Nachspielzeit mit einer sensationellen Parade einen Treffer von Timossi Andersson vereitelte. In der 91. Minute wurde Leonardo Lukacevic mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

SK Austria Klagenfurt - FC Flyeralarm Admira 3:3 (2:2)

Wörthersee-Stadion, Klagenfurt; 4.251 Zuschauer; SR Lechner

Tore: Gemicibasi (9./Elfmeter), Pink (14.), Greil (49.) bzw. Hausjell (11.), Kerschbaum (33./Elfmeter, 82./Elfmeter)

Gelb-Rot: Lukacevic (90.+1)

Klagenfurt: Menzel – Paul, N. Wimmer, Saravanja, Cvetko – Fuchs (46. Jaritz), Timossi Andersson – Greil, Gemicibasi, Rieder – Pink

Admira: Leitner – Schmiedl, Datkovic, Brugger (75. Ostrzolek), Lukacevic – Elmkies (28. Malicsek), Ebner (66. Babuscu) – Kronberger, Kerschbaum, Patrick (66. Gattermayer) – Hausjell (75. Vorsager)

Gelbe Karten: Timossi Andersson, Gemicibasi, Rieder bzw. Lukacevic, Ebner, Vorsager

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL