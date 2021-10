Der TSV Hartberg hat in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach gefeiert. Die Oststeirer bejubelten dank der Treffer von Niemann (16.) und Heil (55.) den ersten vollen Erfolg in Altach seit April 2011. In der Tabelle schiebt sich der TSV auf den vierten Tabellenplatz. Altach ist Tabellenneunter.

Hartberg geht in Führung, Edokpolor fliegt früh vom Platz

Nachdem die erste Viertelstunde ereignisarm verlaufen war, fanden die Hausherren in der 16. Minute die erste Topchance vor: Nuhiu stieg nach einer präzisen Flanke hoch und zwang Hartberg-Keeper Swete zu einer Glanzparade. Nur eine Minute später gingen allerdings die Gäste aus der Oststeiermark in Führung: Nach einem Steilpass tauchten plötzlich drei Hartberger alleine vor Altach-Goalie Casali auf. Heil legte uneigennützig für Niemann ab, der nur mehr ins leere Tor einschieben musste - 0:1 (18.).

Den nächsten Aufreger gab es nach etwa einer halben Stunde, als Nosa Edokpolor gegen Stec zu spät gekommen war. Referee Stefan Ebner entschied zunächst auf Gelb, doch nach VAR-Check flog der Altach-Verteidiger zu Recht vom Platz. Die Hausherren fanden in Unterzahl aber die Riesenchance auf das 1:1 vor, doch Thurnwald scheiterte im Eins gegen Eins an Swete.

Mit Wiederbeginn brachte Damir Canadi zwei frische Kräfte in die Partie, Dominik Reiter und Noah Bischof ersetzten Mischitz und Thurnwald. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel verlor N'Diaye leichtfertig den Ball, Jürgen Heil schnappte sich das Leder und schoss selbiges via Innenstange ins Tor - 0:2 (55.). Kurz darauf probierte es Bukta aus der Distanz, doch sein gut angetragener Schuss konnte von Swete entschärft werden. Von den Vorarlbergern kam in weiterer Folge nicht mehr viel, sodass der TSV Hartberg am Ende den ersten Auswärtssieg in Altach seit April 2011 bejubelte.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

SCR Altach - TSV Hartberg 0:2 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 3.000 Zuschauer; SR Ebner

Tore: Niemann (16.), Heil (54.)

Rot: Edokpolor (28.)

SCR Altach: Casali – Strauss (72. Aigner), Zwischenbrugger, Ndiaye (71. Krizman), Edokpolor – Mischitz (46. Bischof), Thurnwald (46. Reiter), Haudum, Tartarotti (71. Schreiner), Bukta – Nuhiu

TSV Hartberg: Swete – Stec, Steinwender (59. Gollner), Rotter, Klem – Kainz, Horvat (78. Erhardt) – Niemann (77. Paintsil), Heil, Sturm (24. Lema) – Tadic (78. Belakovic)

Gelbe Karten: Zwischenbrugger, Thurnwald bzw. Keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL