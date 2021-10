Die SV Ried hat Serienmeister FC Red Bull Salzburg in einem irren Fußballspiel einen Punkt abgetrotzt. Bis zur 83. Minute hatte es gar danach ausgesehen, als könnten die Wikinger dem Tabellenführer den Nimbus der Unbesiegbarkeit nehmen, doch dann schlugen Adamu und Okafor blitzartig binnen zwei Minuten zu. In der Nachspielzeit besorgte Ried-Joker Mikic den späten Ausgleichstreffer.

Ried jubelt über strittigen Führungstreffer

Unmittelbar nach Spielbeginn fanden die Hausherren die erste Großchance auf den Führungstreffer vor: Seiwald spielte den Ball von links flach in den Sechzehner, wo Wießmeier recht freistehend abschließen konnte, aber an Köhn scheiterte (2.). Kurz darauf umkurvte Adeyemi nach Zuspiel von Aaronson Ried-Goalie Sahin-Radlinger und schob ein, doch der Treffer zählte wegen Abseits nicht (7.).

Zwei Minuten später ereignete sich auf der anderen Seite eine diskussionswürdige Szene: Luca Meisl köpfelte nach einer Ecke von Nutz Richtung Salzburg-Tor, Köhn parierte. Der VAR checkte die Szene und entschied auf Tor. Ob der Ball tatsächlich hinter der Linie war ließ sich zunächst nicht auflösen.

Der Seriemeister erhöhte in weiterer Folge das Tempo und riss das Spielgeschehen an sich, wenngleich an vorderster Front die letzte Entschlossenheit und Genauigkeit im Abschluss fehlte. Zudem verteidigten die Rieder diszipliniert und als Einheit.

Irre Schlussphase in Ried

Die Hausherren standen auch nach dem Seitenwechsel tief und ließen die Bullen kommen. Und die Torchancen aufseiten der Gäste häuften sich: Zunächst drehte Sahin-Radlinger einen Weitschuss von Adeyemi über das Tor (51.), ehe Aaronson aus der Drehung knapp über das Tor der Innviertler schoss (54.). Vier Minuten später stieg Luca Meisl - wie beim 1:0 - nach einer Nutz-Ecke hoch, köpfelte diesmal aber knapp daneben (58.).

Langsam aber sicher nahm die Sensation ihren Lauf. Spätestens nachdem Sahin-Radlinger einen Elfmeter von Kristensen gehalten hatte, glaubte man im Innviertel an einen Heimerfolg gegen den Tabellenführer. Für den ganz großen Wurf reichte es aber nicht, da Junior Adamu in der 83. und Noah Okafor in der 85. Minute das Spiel auf den Kopf stellten und die Bullen in Führung brachten. Die Rieder gaben aber nie auf und kamen in der Nachspielzeit tatsächlich zum Ausgleich: Der eingewechselte Leo Mikic knallte den Ball zum 2:2 ins Tor (90.+3).

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

SV Ried - Red Bull Salzburg 2:2 (1:0)

josko-Arena, Ried; 6.010 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Meisl (9.), Mikic (90.+3) bzw. Adamu (83.), Okafor (85.)

SV Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Lackner, Plavotic – Wießmeier, Stosic, Ziegl, F. Seiwald – Bajic (72. Satin), Nutz (78. Chabbi), Pomer (88. Mikic)

RB Salzburg: Koehn – Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer (88. Wöber) – Aaronson, N. Seiwald, Camara, Capaldo (60. Susic) – Adamu, Adeyemi (60. Okafor)

Gelbe Karten: Seiwald, Pomer, Sahin-Radlinger bzw. Capaldo, Ulmer, Onguene, N. Seiwald

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL