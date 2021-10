Die WSG Tirol und der FK Austria Wien haben sich auch im zweiten Aufeinandertreffen in dieser Bundesliga-Saison mit einem 1:1-Remis getrennt. Giacomo Vrioni (57.) brachte die Hausherren in Führung, Muharem Huskovic (77.) besorgte per Kopf den Ausgleich. Beide Teams halten nun bei sieben Unentschieden nach 13 Spieltagen.

Torlose erste Halbzeit in Tirol

Den ersten gefährlichen Abschluss gaben die Hausherren ab: Raffael Behounek spielte den Ball mit viel Übersicht hoch in die Gefahrenzone, wo Stefan Skrbo Tempo aufnahm und das Leder per Volley über das Tor setzte (10.). Auf der anderen Seite eilte Ozegovic bei einer gefährlichen Aktion aus seinem Tor und nahm dem herangeeilten Teigl das Leder vom Fuß (18.).

Kurz darauf fasste sich Thanos Petsos ein Herz und zog vom Sechzehnereck ab. Sein Hammer-Versuch rauschte hauchzart über die Latte (20.). Vor dem Pausenpfiff fanden die Gäste aus Wien zwei weitere gute Möglichkeiten vor: Zunächst putzte Awoudja nach einem schweren Patzer selbst aus, ehe Schoissengeyr hauchzart an einem Eckball vorbeisegelte.

Vrioni bringt Tiroler in Führung - Huskovic gleicht spät aus

Für das erste Highlight nach dem Seitenwechsel sorgten die Tiroler: Stefan Skrbo hatte auf der linken Seite viel zu viel Platz und konnte ins Strafraumzentrum flanken, wo auch Giacomo Vrioni von seinen Gegenspielern vergessen wurde und aus kurzer Distanz einköpfeln konnte. Austria-Keeper Pentz war zwar dran am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern - 1:0 (57.).

In der 70. Minute segelte ein Schussversuch von Valentino Müller knapp drüber. Kurz darauf war Vrioni nach einem Patzer von Fischer auf und davon, doch auch er brachte den Ball nicht im Tor unter. Der Italiener verfehlte das lange Eck knapp. Praktisch im Gegenzug bestrafte die Austria die Nachlässigkeiten der Tiroler im Abschluss: Huskovic stieg bei einer Hereingabe von Suttner hoch und köpfelte ins lange Eck ein - 1:1 (77.). In der 89. Minute verhinderte Patrick Pentz mit einer starken Parade den neuerlichen Führungstreffer der Hausherren, ehe auf der anderen Seite Marco Djuricin aus kurzer Distanz vorbeischoss. Schlussendlich blieb es beim 1:1-Remis.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

WSG Tirol - FK Austria Wien 1:1 (0:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 1.960 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Vrioni (57.) bzw. Huskovic (77.)

WSG Tirol: Ozegovic – Koch, Behounek, Awoudja, Klassen – Naschberger (64. Rogelj), Müller (85. Ronacher), Petsos, Skrbo (85. Tomic) – Vrioni, Sabitzer (76. Smith)

Austria: Pentz – Ivkic (71. Demaku), Schoissengeyr, Handl, Suttner – Braunöder (71. Grünwald), Martel (71. Huskovic) – Teigl, Fischer (87. El Sheiwi), Keles (62. Ohio) – Djuricin

Gelbe Karten: Behounek, Koch bzw. Keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL