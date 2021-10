Der WAC hat seinen aktuellen Erfolgslauf auch in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga prolongiert. Die Kärntner feierten auswärts gegen den SK Sturm Graz einen 3:0-Sieg. Der WAC konnte damit die jüngsten vier Ligapartien allesamt gewinnen und rückt bis auf zwei Punkte an die zweitplatzierten Grazer heran. Sturm wiederum hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele verloren.

Nächstes Liendl-Traumtor

Michael Liendl sorgte für das erste Highlight in dieser Partie: Der 36-Jährige zog von rechts ins Zentrum, wurde nicht entschlossen genug attackiert und schloss aus gut 25 Metern ab. Sein Schuss schlug sehenswert im linken Kreuzeck ein - 0:1 (16.). Bereits vor einer Woche hatte der Mittelfeldroutinier mit einem Traumtor gegen Klagenfurt für Aufsehen gesorgt.

Der Gegentreffer dürfte den SK Sturm aber aufgeweckt haben, denn danach übernahmen die Grazer das Kommando. Zunächst rettete Baumgartner auf der Linie bei einem Jantscher-Versuch (18.), ehe Niangbo nach einem Zuspiel von Jantscher freistehend an Kofler scheiterte (25.). Mit Fortdauer der ersten Halbzeit ließ der große Druck der Blackys aber etwas nach, sodass die Partie nun wieder offener verlief. Bis zur Pause tat sich in der steirischen Landeshauptstadt aber nichts mehr.

Sturm vergibt gute Chancen und schenkt dem WAC das 0:2

Nach dem Seitenwechsel hat es etwas gedauert, bis die Fans in der Merkur-Arena die nächste Torchance zu sehen bekamen. In der 61. Minute stieg Gorenc-Stankovic bei einer Jantscher-Ecke hoch und scheiterte per Kopf an Kofler. Kurz darauf konnte sich der WAC-Goalie bei einem guten Versuch von Prass auszeichnen (62.).

Und mitten in dieser Drangphase der Hausherren gelang dem WAC das 0:2. Die Kärntner schalteten über Taferner und Liendl schnell um, ehe das Leder bei Vizinger landete. Der Kroate hatte auf der rechten Seite Platz und spielte den Ball zur Mitte, wo Dante unglücklich ins eigene Tor traf - 0:2 (64.). Der WAC spielte in weiterer Folge sehr clever, ließ in der Defensive nichts mehr zu und erzielte in der letzten Minute der Nachspielzeit gar noch den dritten Treffer des Spiels. Der eingewechselte Dieng erzielte mit dem insgesamt 2. Torschuss (!) des WAC in diesem Spiel das 0:3.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

SK Sturm Graz - RZ Pellets WAC 0:3 (0:1)

Merkur-Arena, Graz; 10.007 Zuschauer; SR Hameter

Live-Ticker Sturm Graz - WAC

Tore: Liendl (16.), Dante (64./Eigentor), Dieng (90.+4)

Sturm: Siebenhandl – Jäger (81. Lang), Affengruber, Wüthrich, Dante (65. Ljubic) – Kuen, Gorenc-Stankovic, Niangbo (46. Sarkaria), Prass – Jantscher, Yeboah

Startelf WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, Lochoshvili (46. Gugganig), Dedic – Peretz (59. Wernitznig), Leitgeb, Liendl, Taferner (90. Stratznig) – Röcher (76. Dieng), Vizinger

Gelbe Karten: Keine bzw. Lochoshvili, Baumgartner, Jasic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL