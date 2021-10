Der SK Rapid Wien hat sich zum Abschluss der 13. Bundesliga-Runde im brisanten Kellerduell gegen den LASK durchgesetzt. Die Wiener bejubelten vor 11.900 Fans einen 3:2-Erfolg. Rapid schiebt sich damit in die obere Tabellenhälfte auf Platz fünf. Der LASK bleibt mit zehn Punkten an letzter Stelle.

LASK dominiert die Anfangsphase im "Kellerduell" - Rapid wacht erst kurz vor der Pause auf

Die Linzer legten einen forschen Start hin und fanden bereits nach wenige Sekunden die erste Möglichkeit vor: Karamoko legte ab für Grgic, der mit seinem Versuch nur knapp das lange Eck verfehlte (1.). Der LASK presste Rapid gut an, agierte giftig und war in der Anfangsphase das klar bessere Team: In der 13. Minute wurde Sascha Horvath ideal freigespielt, doch Paul Gartler konnte seinen Flachschuss entschärfen.

Kurz nachdem James Holland das Feld angeschlagen verlassen musste, gingen die Oberösterreicher hochverdient in Führung: Renner mit dem Einwurf auf Michorl, der den Ball stark behauptete und Jan Boller bediente. Der Deutsche scheiterte noch an Gartler, ehe Thomas Goiginger goldrichtig stand und aus kurzer Distanz nur mehr einschießen musste - 0:1 (17.). Drei Minuten nach dem Führungstreffer verhinderte Rapid-Goalie Gartler mit einer starken Parade den zweiten Treffer der Gäste durch Karamoko (20.).

In der 36. Minute erhöhten die weiterhin aktiveren Gäste beinahe auf 2:0. Luckeneder köpfelte nach einem Eckball zunächst an die Latte, ehe Karamoko den Nachschuss knapp danebensetzte. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Agriffe der Wiener gefährlich: Hofmann kam nach einer Kopfballvorlage von Ljubicic freistehend zum Abschluss, setzte diesen aber vorbei. Kurz darauf schickte Grüll mit einem herrlichen Lochpass Ercan Kara auf die Reise, der im Eins gegen Eins mit Schlager cool blieb und zum 1:1 einschoss (41.). In der Nachspielzeit verhinderte Schlager mit einer herrlichen Parade den Führungstreffer durch Fountas.

Rapid dreht das Spiel - Hektische Schlussphase in Hütteldorf

Die erste gute Tormöglichkeit nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste vor: Goiginger bediente Hong, dessen Schuss von Aiwu ins Torout abgefälscht wurde (50.). Auf der anderen Seite war Schlager bei einem Versuch von Arase hellwach (52.). Drei Minuten später schoss Fountas knapp über das Linzer Tor (55.).

Wenig später vertändelte Aiwu den Ball gegen Karamoko, doch Aiwu selbst sowie Gartler konnten in höchster Not bereinigen. In der 68. Minute entschied Referee Alan Kijas nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Stojkovic und Karamoko auf Elfmeter für den LASK. Stojkovic hatte jedoch ganz klar den Ball gespielt, was auch der VAR und Kijas in der Review-Area feststellten. Der Strafstoß wurde völlig zu Recht zurückgenommen.

Kurz darauf schoss Fountas nach einem Pass in die Tiefe zum vermeintlichen 2:1 ein, doch der Grieche war beim Abspiel deutlich im Abseits gestanden - der Treffer zählte demnach richtigerweise nicht. Jener von Ercan Kara wenig später allerdings schon: Schick zirkelte einen Freistoß hoch ins Zentrum, wo Ercan Kara aus kurzer Distanz zum 2:1 einköpfelte (78.). Für die Vorentscheidung sorgte Marco Grüll, der einen Freistoß mit Hilfe der Unterkante der Latte im Tor versenkte - 3:1 (86.). Auf der anderen Seite staubte Felix Luckeneder nach einem Freistoß von Boller ab - 3:2 (89.). Damit wurde die Partie nochmal so richtig spannend, wenngleich die Linzer in der sechsminütigen Nachspielzeit keinen Treffer mehr erzielen konnten. Nach Schlusspfiff wurde es in Hütteldorf turbulent. Referee Kijas zeigte Ljubicic nach Abpfiff Rot. >> Turbulente Szenen nach Rapid-LASK: Handgemenge nach Schlusspfiff - Rapidler sieht Rot! <<

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

SK Rapid Wien - LASK 3:2 (1:1)

Allianz-Stadion, Wien; 11.900 Zuschauer; SR Kijas

Live-Ticker Rapid Wien - LASK

Tore: Kara (41., 78.), Grüll (86.) bzw. Goiginger (17.), Luckeneder (89.)

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Aiwu, M. Hofmann (46./Schick), Ullmann - Grahovac, R. Ljubicic - Arase (72./Ballo), Fountas (90.+1/Auer), Grüll - Kara (86./Moormann)

LASK: Schlager - Potzmann (87./Griger), Boller, Luckeneder, Renner - Grgic, Holland (17./Hong) - Horvath (62./Nakamura), Michorl, Goiginger - Karamoko

Gelbe Karten: Keine bzw. Michorl, Schlager, Wieland, Luckeneder, Renner

Rot: Ljubicic (nach Spielschluss)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL