21 Pflichtspiele war der FC Salzburg in dieser Saison ungeschlagen, ehe es am heutigen Dienstag eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg setzte. Die Deutschen besiegten Österreichs Serienmeister zu Hause 2:1. Zwar bleibt der FC Salzburg - unabhängig vom Ausgang des Spiels Sevilla gegen Lille - Tabellenführer, den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League haben die Bullen jedoch verpasst.

Wolfsburg legt Blitzstart hin - Wöber gleicht per Traumtor aus

Die Bullen legten beinahe einen Blitzstart hin: Okafor spielte ideal in den Lauf von Adeyemi, der plötzlich völlig alleine vor Casteels auftauchte, doch der Salzburger-Youngster zeigte Nerven und schoss klar daneben (2.). Unmittelbar darauf schlugen die Hausherren mit ihrer ersten Torchance eiskalt zu: Gerhardt bekam auf der linken Seite den Ball und fand etwas zu viel Platz vor, schaute auf und bediente Ridle Baku, der an der zweiten Stange zum Schuss kam und flach zum 1:0 einschoss (3.). Auf der anderen Seite rauschte ein Weitschuss von Luka Sucic nur knapp drüber (8.).

Österreichs Serienmeister legte einen couragierten Auftritt hin, spielte gewohnt flott in die Spitze, wenngleich es an vorderster Front noch an der Feinabstimmung fehlte. Vor allem der sonst bärenstarke Karim Adeyemi traf in der ersten Halbzeit des Öfteren die falsche Entscheidung. Nach einer halben Stunde gelang den Gästen aus der Mozartstadt der verdiente Ausgleich. Maximilian Wöber trat einen Freistoß aus gut 25 Metern direkt Richtung rechtes Eck, Casteels segelte zwar heran, konnte das Traumtor aber nicht verhindern - 1:1 (30.).

Sechs Minuten nach dem Ausgleich fand Gerhardt auf der linken Seite wieder viel Platz vor und spielte das Leder ins Zentrum, wo Weghorst heranrauschte. Der Niederländer konnte den Ball aber nicht entscheidend verwerten und schoss drüber (36.). Brenden Aaronson probierte es auf der anderen Seite, doch zu zentral auf Casteels. Somit endete eine intensive erste Halbzeit 1:1.

Salzburg drückt, aber Wolfsburg trifft

Die erste Topchance nach dem Seitenwechsel fanden die Bullen vor: Karim Adeyemi zündete nach einem Zuspiel von Okafor in die Tiefe den Turbo, lief zum zweiten Mal in dieser Partie alleine auf Casteels zu, doch auch diesmal schoss der begehrte Youngster daneben (50.). Kurz darauf spielte Sucic Okafor frei, doch der Schweizer scheiterte mit seinem flachen Versuch an Casteels.

Doch mitten in dieser starken Phase der Gäste gelang dem VfL der neuerliche Führungstreffer: Arnold brachte das Spielgerät hoch Richtung Salzburger Strafraum, wo Nmecha den Ball mit der Brust stoppte und wuchtig ins kurze Eck einschoss - 2:1 (60.). Fünf Minuten später hatte Nmecha die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch diesmal schoss er aus halbrechter Position drüber (65.).

Die Gäste aus Salzburg gaben sich aber nicht geschlagen und schrammten in der 84. Minute haarscharf am neuerlichen Ausgleich vorbei: Benjamin Sesko zog aus großer Distanz ab, aber Casteels machte sich lang und kratzte den Ball aus dem Kreuzeck. Kurz darauf schloss Kristensen ab, doch erneut blieb der holländische Schlussmann des VfL Sieger.

UEFA Champions League, 4. Spieltag

VfL Wolfsburg - FC Salzburg 2:1 (1:1)

Volkswagen-Arena, Wolfsburg; 16.112 Zuschauer; SR Dias (POR)

Tore: Baku (3.), Nmecha (60.) bzw. Wöber (30.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - Baku, Vranckx (82./Mbabu), Arnold, Otavio (73./Steffen) - L. Nmecha, Weghorst (63./Lukebakio), Gerhardt (73./Roussillon)

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene (77./Solet), Wöber, Ulmer - Sucic (77./Adamu), Camara (89./Kjaergaard), Aaronson, Seiwald - Okafor, Adeyemi (63./Sesko)

Gelbe Karten: Weghorst, Brooks, Nmecha bzw. Ulmer

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images