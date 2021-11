Am Dienstagabend kam es zum Nachtrag im ÖFB-Cup-Achtelfinale zwischen Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Auch wenn die Linzer den Favoriten ärgerten. Das Spiel endete nämlich knapp mit 3:2. Die Hartberger führten zwar mit 3:0, Linz kam aber noch einmal heran.

Dario Tadic schnürt lupenreinen Hattrick

Das Spiel beginnt mit stärkeren Hartbergern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Weiter Ball auf Tadic und der macht nach acht Minuten aus der ersten Offensivaktion die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Hartberger nachlegen, doch auch Linz versteckt sich nicht. Die Linzer machen sogar mehr für das Spiel, kommen aber nicht richtig in die gefährliche Zone. In der 26. Minute die beste Möglichkeit für die Linzer - die Hartberger haben da im Strafraum alle Hände voll zu tun - Seidl dann aber neben das Tor. Auch der dritte Eckball für die Linzer bringt nichts ein. Die erste echte Torchance fehlt den Blau-Weißen noch. Die Oststeirer stehen felsenfest. Und sie machen es selbst besser - Mega-Patzer von Strauss - ein völlig verunglückter Rückpass - Tadic sagt Danke und fixiert seinen Doppelpack. Hartberg präsentiert sich taktisch extrem abgezockt und kurz darauf steht es dann auch 3:0. Tadic legt per Kopf ab auf Lema, der geht über rechts davon, legt scharf quer und Tadic trifft eiskalt. Damit ist das Spiel wohl schon in der ersten Halbzeit entschieden. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Blau-Weiß kommt heran, Hartberg zittert

In der zweiten Halbzeit riskiert Linz mehr. Der amtierende Zweitligameister beginnt wieder mutig und holt den ersten Eckball im zweiten Durchgang. Die Linzer scheitern über Brandner mit einem Abschluss aus gut 20 Metern linke Seite am Aluminium. Dann Freistoß für die Linzer und dann geht der Ball über mehrere Stationen ins Außennetz. In jedem Fall hätte sich der Zweitligist jetzt den ersten Treffer hier mehr als verdient. Kurz darauf steht es dann 1:3: Klasse Vorarbeit von Maranda - Surdanovic richtet sich dann im Strafraum zurecht und trifft gegen die Laufrichtung von Sallinger. Die Linzer drücken weiter und wollen das 2:3. In der 81. Minute ist es passiert - Koch bringt gleich Plojer über halblinks ins Spiel, der fackelt nicht lange, zieht ab und macht den Anschlusstreffer. Geht vielleicht doch noch etwas? Die Linzer werfen alles nach vorne. Es bleibt aber dabei – Hartberg gewinnt knapp aber doch mit 3:2 und steigt in die nächste Runde´auf.

