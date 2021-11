Zwei Wochen nach dem 2:1-Heimsieg in Wien-Hütteldorf musste sich der SK Rapid Wien am vierten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League Dinamo Zagreb geschlagen geben. Die Grün-Weißen kassierten in der kroatischen Hauptstadt eine 1:3-Niederlage. Rapid fällt in der Tabelle der Gruppe H auf den letzten Platz zurück. Der Rückstand auf den Tabellendritten Genk beträgt jedoch nur einen Zähler.

Jubel über Knasmüllner-Tor dauerte nur kurz an

Die Hütteldorfer erwischten einen Start nach Maß und gingen kurz nach Anpfiff in Führung: Robert Ljubicic hatte im Mittelfeld zu viel Platz und spielte einen idealen Pass durch die Schnittstelle auf Christoph Knasmüllner, der vor dem herauslaufenden Dominik Livakovic die Nerven behielt und den Ball ins Tor lupfte - 0:1 (8.).

Die Freude der Grün-Weißen über den Führungstreffer hielt aber nur wenige Augenblicke an, denn nur vier Minuten später kamen die Kroaten zum Ausgleich. Andric brachte eine Flanke Richtung zweite Stange, wo Bruno Petkovic sträflich alleine zum Kopfball kam und diesen im rechten Eck versenkte - 1:1 (12.). Bitter für die Gäste aus Wien: Martin Moormann, der heute sein Debüt im Europacup gefeiert hatte, konnte nach einem Zusammenstoß mit Aiwu nicht mehr weitermachen. An seiner Stelle kam der erst 17-jährige Leopold Querfeld in die Partie.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Kroaten immer mehr das Kommando, was schlussendlich den Führungstreffer brachte. Aiwu attackierte Bartol Franjic am linken Flügel nicht energisch genug, sodass dieser einen scharfen Querpass in den Strafraum spielen konnte. Andric kam aus kurzer Distanz zum Abschluss und drückte den Ball über die Linie - 2:1 (34.).

Dinamo Zagreb spielt seine Klasse aus

Dinamo Zagreb war auch nach dem Seitenwechsel das aktivere Team, das die besseren Torchancen für sich verbuchte. Die größte davon gab es in der 63. Minute, als Mislav Orsic einen Freistoß an die rechte Stange zirkelte. Rapid kam in den zweiten 45 Minuten zwar etwas auf, so richtig gefährlich wurden die Wiener aber nie.

In der 83. Minute machten die Hausherren alles klar: Marko Bulat brachte eine Flanke von rechts Richtung zweite Stange, wo Josip Sutalo goldrichtig stand und ins rechte Eck köpfelte - 3:1.

UEFA Europa League, 4. Spieltag

GNK Dinamo Zagreb - SK Rapid Wien 3:1 (2:1)

Stadion Maksimir, Zagreb; 8.000 Zuschauer; SR Beaton (SCO)

Live-Ticker Dinamo Zagreb - Rapid Wien

Tore: Petkovic (12.), Andric (34.), Sutalo (83.) bzw. Knasmüllner (8.)

Zagreb: Livakovic - Moharrami (89./Ristovski), Sutalo, Theophile-Catherine, Franjic - Gojak, Misic - Ivanusec (73./Menalo), Petkovic, Orsic (89./Spikic) - Andric (79./Bulat)

Rapid: Gartler - Aiwu, Hofmann, Moormann (21./Querfeld), Ullmann - Grahovac (81./Bosnjak), Ljubicic - Arase (46./Schick), Knasmüllner, Grüll (69./Ballo) - Kara (69./Kitagawa)

Gelbe Karten: Theophile-Catherine bzw. Keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: IMAGO / Pixsell