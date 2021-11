Der LASK überwintert im Europacup. Die Linzer sind dank eines 2:0-Heimsieges gegen den armenischen Meister Alaschkert Martuni fix unter den Top Zwei in der Conference-League-Gruppe A. Keito Nakamura avancierte mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels.

LASK vergibt wieder einige Chancen, doch Nakamura bleibt eiskalt

Die erste Topchance des Spiels fanden die personell stark geschwächten Linzer vor: Monschein tankte sich nach einem Patzer von Cameta in den Strafraum der Armenier und schloss ab, doch der Stürmer scheiterte freistehend an Keeper Yurchenko (5.). Kurz darauf kam Monscheins Sturmpartner Alexander Schmidt zum Abschluss, doch auch er fand seinen Meister in Yurchenko (7.).

Fünf Minuten später gingen die Oberösterreicher verdient in Führung: Nach einer herrlichen Kombination über Goiginger, Schmidt und Monschein gelangte das Leder in den Lauf von Nakamura, der im Eins gegen Eins mit Yurchenko cool blieb und flach zum 1:0 einschob (12.). Der LASK hatte die Partie vollkommen im Griff und fand durch einen Weitschuss von Michorl die nächste Möglichkeit vor (19.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde ließ Luckeneder eine Topchance per Kopf liegen (32.).

Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Athletiker dann doch etwas nachlässig, sodass Alaschkert kurz vor der Pause den vermeintlichen Ausgleich bejubelte. Embalo schoss nach einem Querpass ein, doch der Linienrichter hatte den Torschützen im Abseits gesehen. Eine umstrittene Entscheidung, über die sich der LASK glücklich schätzen konnte.

Nakamura schnürt den Doppelpack

Unmittelbar nach Wiederbeginn feuerte Goiginger einen Freistoß ab, der von der Querlatte auf die Torlinie fiel - Pech für den LASK (47.). Kurz darauf scheiterte der engagierte Goiginger freistehend an Alaschkert-Keeper Yurchenko. Die Oberösterreicher ließen in der zweiten Halbzeit wenig anbrennen und legten kurz vor Schluss den zweiten Treffer nach: Nakamura schloss nach einem Zuspiel von Hong ab und platzierte den Ball flach im linken unteren Eck - 2:0 (87.).

UEFA Europa League, 4. Spieltag

LASK - FC Alaschkert 2:0 (1:0)

Wörthersee-Stadion, Klagenfurt; SR Al-Hakim (SWE)

Live-Ticker LASK - Alaschkert

Tore: Nakamura (12., 87.)

LASK: Schlager - Potzmann, Luckeneder, Renner, Hong - Goiginger, Michorl, Horvath (60./Flecker), Nakamura - Schmidt (61./Gruber), Monschein (86./Letard)

Alaschkert: Yurchenko - Kryuchkov, Boljevic, Voskanyan, Cameta - Papikyan (51./Glisic), Grigoryan, Bezecurt (60./Milinkovic) - Embalo, Hovsepyan (83./Yedigaryan), Mihajlovic (60./James)

Gelbe Karten: Renner bzw. Grigoryan, Voskanyan

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal