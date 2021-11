Der FC Red Bull Salzburg blieb auch im 14. Bundesliga-Spiel in dieser Saison ungeschlagen. Österreichs Serienmeister feierte auswärts gegen den FK Austria Wien einen knappen 1:0-Sieg. Karim Adeyemi erzielte vier Minuten nach seiner Einwechslung den spielentscheidenden Treffer. Die Bullen sind damit seit zehn Ligaspielen gegen die Austria ungeschlagen (neun Siege, ein Remis).

Austria macht es den Bullen schwer

Die Veilchen absolvierten eine gute erste Hälfte und fanden bereits früh die erste Chance vor: Djuricin zog nach einer Braunöder-Hereingabe direkt ab, traf aber nur das Außennetz (3.). Kurz darauf blockte Mühl einen Schuss von Aaronson mit der Hand - allerdings nicht strafbar (nach Meinung des VAR).

Salzburg tat sich schwer und die Austria ging beinahe in Führung. Wieder war Braunöder involviert, der einen ruhenden Ball in den Strafraum brachte. Eric Martel schraubte sich hoch, setzte den Ball aber knapp über die Latte (13.). Fünf Minuten später sicherte Köhn einen Kopfball von Mühl in höchster Not (18.). Die Gäste aus Salzburg gaben in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss ab.

Salzburg-Joker Adeyemi entscheidet die Partie

Florens Koch, der heute Matthias Jaissle (positiver COVID-Test) ersetzt hatte, brachte zur Pause Onguene und Sucic ins Spiel. Letzterer gab den ersten Torschuss der Gäste ab: Der Kroate zog aus zentraler Position ab, scheiterte aber an Pentz (50.). Kurz darauf konnte Adamu einen Patzer der Austria-Defensive nicht nutzen und scheiterte freistehend an Austria-Goalie Pentz (59.).

In der 65. Minute ging der Serienmeister dank Joker Karim Adeyemi in Führung: Aaronson lupfte das Leder hoch in den Strafraum, wo Ulmer geschickt den Körper gegen Mühl reinstellte und das Leder quer ins Zentrum spielte. Adeyemi stand goldrichtig und schoss zum 0:1 ein (65.).

Danach kamen aber wieder die Veilchen zu Torchancen: Zunächst rettete Köhn bei einem Djuricin-Kopfball (67.), ehe Teigl kurz vor einem vielversprechenden Abschluss von Adeyemi gestört werden konnte. Schlussendlich verteidigten die Salzburger aber gut, sodass der Tabellenführer den 12. Ligasieg in dieser Saison feierte.

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

FK Austria Wien - Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Generali-Arena, Wien; 10.135 Zuschauer; SR Heiß

Tor: Adeyemi (65.)

Austria Wien: Pentz – Teigl (75. Ivkic), Martel, Mühl, Suttner, El Sheiwi – Braunöder (74. Ohio), Demaku (82. Keles), Fischer (82. Grünwald) – Huskovic (74. Jukic), Djuricin

RB Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet (46. Onguene), Bernardo, Ulmer – Capaldo (46. Sucic/89. Bernede), Camara (83. Diambou), Aaronson, N. Seiwald – Adamu (61. Adeyemi), Okafor

Gelbe Karten: Huskovic, Braunöder, El Sheiwi bzw. Ulmer, Camara, Capaldo, Okafor

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: Josef Parak