Der SK Austria Klagenfurt konnte auch das zweite Saisonduell gegen den TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga für sich entscheiden. Der Aufsteiger bejubelte dank eines Doppelpacks von Markus Pink einen 2:0-Auswärtssieg. Die Klagenfurter schieben sich damit auf den vierten Tabellenplatz. Hartberg liegt auf Rang sechs.

Freud und Leid bei Austria Klagenfurt

Der Aufsteiger legte einen perfekten Start in dieses Auswärtsspiel hin: Turgay Gemicibasi zirkelte einen Corner präzise in den Strafraum, wo sich Markus Pink hochschraubte und zum 0:1 einköpfelte (3.). Thomas Rotter hatte den Ball mit seinem Rücken entscheidend abgefälscht. Die Klagenfurter machten in der Anfangsphase den aktiveren und willigeren Eindruck.

Die Kärntner hatten jedoch auch einen Schock zu verdauen, musste Patrick Greil doch nach etwas mehr als 20 Minuten vom Platz gestützt werden. Es dürfte sich um eine Sprunggelenksverletzung handeln. Dennoch stellte Markus Pink mit seinem achten Saisontor auf 0:2. Rieder spielte einen halbhohen Ball in den Strafraum, wo Steinwender unglücklich auf Pink verlängerte. Der 30-Jährige blieb halbrechts im Strafraum cool und schloss eiskalt ab.

Dario Tadic vergibt drei Topchancen

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hätte Markus Pink den Triplepack perfekt machen können: Andersson spielte einen perfekten Stanglpass in den Strafraum, wo Pink freistehend an Swete scheiterte (49.). Neun Minuten später hatte Herbert Paul den dritten Treffer der Klagenfurter am Fuß, doch sein Versuch ging haarscharf an der linken Stange vorbei.

Kurz darauf ließ Hartberg-Goalgetter Tadic zwei Topchancen liegen: Zunächst scheiterte er völlig freistehend an Menzel, ehe er aus halblinker Position erneut am Klagenfurt-Keeper scheiterte. Und der 31-Jährige fand sogar einen dritten Sitzer vor, doch er schoss nach Schmerböck-Hereingabe knapp daneben (69.). Letztendlich brachten die Kärntner den 2:0-Vorsprung über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

TSV Hartberg - SK Austria Klagenfurt 0:2 (0:2)

Profertil-Arena, Hartberg; 2.400 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Pink (4., 34.)

Hartberg: Swete – Stec (83. Lemmerer), Rotter, Steinwender (46. Sonnleitner), Kofler – Kainz, Horvat (58. Erhardt)- Niemann (72. Lema), Heil, Belakovic (58. Schmerböck) – Tadic

Klagenfurt: Menzel – Paul, N. Wimmer, Saravanja, Jaritz – Cvetko, Greil (24. Fuchs), Gemicibasi – Timossi Andersson, Pink, Rieder (64. Roberts)

Gelbe Karten: Sonnleitner bzw. Cvetko, Roberts, Gemicibasi, Wimmer

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL