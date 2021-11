Die SV Ried hat in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga den ersten Liga-Auswärtssieg in dieser Saison eingefahren. Die Rieder drehten auswärts gegen den FC Flyeralarm Admira einen 0:1-Rückstand und jubelten am Ende über einen 2:1-Sieg. Mustapha hatte die Admira in Führung gebracht, ehe Nutz und Mikic die Partie spät auf den Kopf stellten.

Marlon Mustapha drückt dem Spiel seinen Stempel auf

Die Rieder agierten in der Anfangsphase zu passiv und fanden überhaupt nicht ins Spiel. Die Admira wiederum trat in der Offensive vor allem in Person von Marlon Mustapha in Erscheinung: Nachdem der U21-Teamspieler früh an Sahin-Radlinger gescheitert war, schlug er kurz darauf zu.

Mustapha tankte sich von links ins Zentrum, wo er knapp außerhalb des Strafraums nicht energisch genug attackiert wurde und den Ball per Flachschuss im Tor versenkte - 1:0 (18.). Die Rieder fanden auch in weiterer Folge keine Lösungen, sodass es mit der 1:0-Führung für die Hausherren in die Pause ging.

Zweite späte Treffer lassen die Rieder jubeln

Die erste Topchance nach dem Seitenwechsel fanden die Niederösterreicher vor: Mustapha legte ideal auf für Kronberger, der aus kurzer Distanz daneben schoss (56.). Und diese vergebene Riesenchance sollte sich am Ende rächen, denn die Gäste aus dem Innviertel schlugen in der Schlussviertelstunde gleich zwei Mal zu.

Zunächst schoss Stefan Nutz nach einer feinen Einzelaktion zum 1:1 ab (76.), ehe Leo Mikic nur 26 Sekunden nach seiner Einwechslung den Siegtreffer erzielte. Murat Satin spielte den Ball flach und präzise in den Strafraum, wo Leo Mikic lauerte und zum 1:2 einschoss (86.).

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

FC Flyeralarm Admira - SV Ried 1:2 (1:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 1.553 Zuschauer; SR Grobelnik

Live-Ticker FC Flyeralarm Admira - SV Ried

Tore: Mustapha (18.) bzw. Nutz (76.), Mikic (86.)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Datkovic, Schmiedl, Ostrzolek – Malicsek, Ebner (89. Vorsager) – Kronberger (72. Gattermayer), Kerschbaum, Patrick (60. Hausjell) – Mustapha

Ried: Sahin-Radlinger – Stosic, Meisl (46. Reiner), Lackner, Plavotic, F. Seiwald (67. Wießmeier) – Offenbacher (46. Pomer), Ziegl – Bajic (85. Mikic), Chabbi (67. Satin), Nutz

Gelbe Karten: Malicsek bzw. Plavotic, Meisl

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL