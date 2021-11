Der LASK konnte in der 14. Runde der Bundesliga ein bitter nötiges Erfolgserlebnis einfahren. Die Athletiker feierten nach zuletzt vier Liga-Pleiten in Folge einen 3:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol. Marvin Potzmann (36.), Keito Nakamura (53.) und Peter Michorl (90.+3) erlösten den LASK, der die Rote Laterne direkt an die Wattener übergibt.

Potzmann bringt LASK mit seinem ersten Saisontor in Führung

Die Anfangsphase in der Paschinger Raiffeisen-Arena gestaltete sich rasant mit Aktionen auf beiden Seiten. Die größte Möglichkeit in der Anfangsphase fand Sascha Horvath vor, dessen Schuss von Petsos gerade noch geblockt werden konnte (7.). Die Gäste aus Tirol legten einen mutigen Auftritt auf den Rasen und lieferten dem LASK ein Match auf Augenhöhe.

Nichtsdestotrotz gingen die Hausherren nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung: Renner agierte bei einem Abschlag von Ozegovic hellwach und fing die Kugel ab. Über mehrere Stationen gelangte der Ball nach einem Michorl-Pass zu Potzmann, der halbrechts im Strafraum abzog und überlegt ins linke Eck einschoss - 1:0 (36.). Kurz vor dem Seitenwechsel behinderten sich Luckeneder und Renner gegenseitig am Abschluss (45.).

Nakamura erhöht auf 2:0 - Sabitzer verschießt Elfmeter

Nachdem Schlager kurz nach dem Seitenwechsel bei einem Vorstoß der Gäste geistesgegenwärtig aus seinem Tor geeilt war und bereinigt hatte, übernahmen die Oberösterreicher das Kommando. Zunächst vergab Monschein eine Chance auf das 2:0, ehe die Hausherren nur kurz darauf den zweiten Treffer nachlegten. Flecker hatte auf der rechten Seite Platz und spielte einen Steilpass auf Hong, der unmittelbar vor der Toroutlinie in den Rückraum spielte. Dort stand Nakamura goldrichtig und schoss den Ball durch die Beine von Ozegovic ins Tor (53.).

Nach etwas mehr als einer Stunde feierte Philipp Wiesinger sein Comeback, welches von den Fans mit großem Applaus gewürdigt wurde. Auch der wiedergenesene Husein Balic durfte ab der 64. Minute am Spiel mitwirken. Balic war es auch, der für den nächsten Aufreger in dieser Partie gesorgt hatte, nachdem er gegen Ozegovic zu Fall gekommen war. Eine Berührung war da, doch der VAR hatte kein elfmeterwürdiges Foul erkannt.

Elfmeter gab es dafür auf der anderen Seite, nachdem Sabitzer im Strafraum von Potzmann gefoult worden war. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte aber an LASK-Keeper Schlager der den Schuss festhielt (79.). Vier Minuten später hatte Wiesinger das 3:0 auf dem Kopf, doch er setzte den Ball aus kurzer Distanz daneben (83.). Für den 3:0-Endstand sorgte Peter Michorl, der einen Elfmeter eiskalt versenkte (90.+3).

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

LASK - WSG Tirol 3:0 (1:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 4.500 Zuschauer; SR Weinberger

Live-Ticker LASK - WSG Tirol

Tore: Potzmann (36.), Nakamura (53.), Michorl (90.+3)

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Luckeneder (63. Wiesinger), Renner – Michorl, Hong – Flecker (64. Balic), Horvath (87. Wild), Nakamura (80. Gruber) – Monschein (63. Schmidt)

WSG Tirol: Ozegovic – Koch, Behounek, Awoudja, Klassen (80. Stumberger) – Naschberger (60. Ranacher), Müller (87. Wallner), Petsos, Skrbo (80. Tomic) – Sabitzer, Blume (60. Rogelj)

Gelbe Karten: Luckeneder, Potzmann, Michorl bzw. Koch, Stumberger

Geschrieben von Daniel Ringsmuth