Der WAC hat seinen Erfolgslauf in der ADMIRAL Bundesliga fortgesetzt und den fünften Ligasieg in Serie eingefahren. Die Kärntner gewannen zum Abschluss der 14. Runde klar gegen den SK Rapid Wien 4:1. Die Kärntner springen damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Rapid bleibt in der zweiten Tabellenhälfte auf Rang sieben.

Vier-Tore-Spektakel in Halbzeit eins

Die erste Hälfte hatte einiges zu bieten. Bereits in der 4. Minute fand Matthäus Taferner die erste gute Möglichkeit vor. Acht Minuten später musste Rapid-Keeper Gartler bei einem Schuss von Liendl zupacken. In der 18. Minute wurden dann erstmals die Gäste gefährlich: Knasmüllner bediente den freistehenden Schick, der aber drüber schoss (18.).

Kurz darauf gingen die Kärntner in Führung: Dieng tankte sich nach einem Steilpass nach vorne und spielte das Leder quer in den Strafraum, wo Adis Jasic goldrichtig stand und sein erstes Bundesliga-Tor erzielte - 1:0 (22.). Neun Minuten später erhöhten die Hausherren auf 2:0. Liendl flankte nach einem kurz abgespielten Eckball Richtung zweite Stange, wo Leitgeb zurück ins Zentrum gab. Dort stand David Gugganig, der das Leder ins Rapid-Tor köpfelte (31.).

Die Antwort der Hütteldorfer folgte zwei Minuten später, als Knasmüllner eine Schick-Ecke verlängerte. Aiwu kam aus sechs Metern zum Abschluss und versenkte die Kugel volley - 2:1 (33.). Doch in der Nachspielzeit folgte der nächste Rückschlag für Rapid: Dieng war nach einem Konter auf und davon, drang in den Strafraum ein und ließ Rapid-Keeper Gartler keine Chance - 3:1 (45.+1).

WAC dominiert die zweite Hälfte gegen müde Rapidler

Kurz nach dem Seitenwechsel fand der mittlerweile klar spielbestimmende WAC eine Riesengelegenheit auf den vierten Treffer vor: Dieng kam nach einem Stanglpass völlig blank vor dem leeren Tor zum Abschluss, setzte den Ball aber vorbei. Der Treffer hätte wegen Abseits aber nicht gezählt.

Rapid hatte dem WAC in der zweiten Halbzeit praktisch nichts entgegenzusetzen und musste in der 63. Minute gleich das nächste Gegentor hinnehmen: Baumgartner eroberte den Ball und setzte mit einem idealen Zuspiel Eliel Peretz in Szene, der cool blieb und Gartler keine Abwehrmöglichkeit ließ (63.). In weiterer Folge war den Wienern die Belastungen der letzten Wochen deutlich anzumerken. Der WAC wiederum spielte die Führung trocken runter und jubelte am Ende über drei hochverdiente Punkte.

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

RZ Pellets WAC - SK Rapid Wien 4:1 (3:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; SR Harkam

Tore: Jasic (22.), Gugganig (31.), Dieng (46.+1), Peretz (63.) bzw. Aiwu (33.)

Startelf WAC: Kofler - Jasic, Baumgartner, Gugganig, Dedic - Leitgeb - Peretz, Taferner - Liendl - Röcher, Dieng

Startelf Rapid: Gartler - Stojkovic, Aiwu, Hofmann, Auer - Knasmüllner, Grahovac - Schick, Fountas, Grüll - Kara

Gelbe Karten: Keine bzw. Hofmann, Aiwu

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL