Der SK Rapid Wien hat im ersten Spiel nach der Trennung von Didi Kühbauer einen wichtigen Heimsieg gegen den SCR Altach eingefahren. Die Hütteldorfer bejubelten in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Vorarlberger. Filip Stojkovic erzielte den spielentscheidenden Treffer, der Rapid in die obere Tabellenhälfte hievt.

Rapid bestimmt die Anfangsphase, doch Altach taut auf

Die Hütteldorfer fanden wenige Sekunden nach Anpfiff eine Doppelchance vor: Zunächst parierte Casali einen Schuss von Fountas, ehe das Leder über Grüll zu Kara kam. Der Rapid-Stürmer schoss aber aus kürzester Distanz drüber. Rapid hatte das Spielgeschehen komplett im Griff, wenngleich Torchancen Mangelware waren. Außerdem traten die Gäste aus Vorarlberg mit einer kompakten Defensive auf.

In der 14. Minute musste Casali zum zweiten Mal eingreifen, als Fountas einen Schuss abgegeben hatte. Auf der anderen Seite rauschte ein Distanzschuss des ehemalige Rapidler Thurnwald drüber (21.). Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie auch ruppiger, sodass Referee Schüttengruber einige Mal Gelb zücken musste. In der 34. Minute hatte Rapid Glück, nachdem Bischof Gartler bereits umkurvt und auf das leere Tor geschossen hatte, doch Moormann konnten in höchster Not klären. Schlussendlich ging es mit dem torlosen Remis in die Kabinen.

Numerisch überlegene Hütteldorfer verpassen Vorentscheidung

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren in Führung: Über Grahovac und Fountas gelangte das Leder zu Filip Stojkovic, der ins lange Eck einschoss und damit seinen ersten Ligatreffer bejubelte - 1:0 (47.). Die Schützlinge von Steffen Hofmann und Thomas Hickersberger waren drauf und dran, nachzulegen, doch Knasmüllner schoss knapp über das Tor. Leichter wurde die Angelegenheit für die Vorarlberger nicht, nachdem Noah Bischof mit Rot vom Platz geflogen war.

Rapid agierte in numerischer Überlegenheit dominant und drückte die ohnehin defensiven Altacher noch mehr hinten rein. In der 65. Minute hatte Knasmüllner den zweiten Treffer auf dem Kopf, doch Casali konnte die Vorentscheidung verhindern. Rapid verabsäumte es, die Partie zu entscheiden. Ercan Kara hatte in der 86. Minute gar die Möglichkeit per Elfmeter auf 2:0 zu stellen, doch Casali parierte den Strafstoß. Schlussendlich brachten die Wiener den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

SK Rapid Wien - SCR Altach 1:0 (0:0)

Allianz-Stadion, Wien; 8.900 Zuschauer; SR Schüttengruber

Live-Ticker Rapid Wien - SCR Altach

Tor: Stojkovic (47.)

Rot: Bischof (59)

Rapid: Gartler – Stojkovic, Aiwu, Moormann (88. Dijakovic), Ullmann (87. Auer) – Grahovac, R. Ljubicic (78. Petrovic) – Fountas (78. Arase), Knasmüllner, Grüll (70. Ballo) – Kara

Altach: Casali – Thurnwald, Dabanli, Ndiaye, Schreiner – Bukta (77. Mischitz), Aigner (77. Prokopic), Haudum (88. Meilinger), Tartarotti (77. Reiter) – Nuhiu (77. Krizman), Bischof

Gelbe Karten: Ullmann, Auer bzw. Aigner, Nuhiu, Reiter

Foto: GEPA/ADMIRAL