Der FC Flyeralarm Admira hat in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen gefühlten Sieg gefeiert. Die Niederösterreicher trotzten dem FC Red Bull Salzburg auswärts einen Punkt ab. Das Spiel endete mit einem torlosen Remis. Damit endete eine beeindruckende Serie der Salzburger, die zuvor in 43 Liga-Heimspielen in Folge zumindest ein Tor erzielt hatten.

Überragender Leitner hält die Null

Der Favorit aus Salzburg hatte die Partie von Beginn an im Griff und fand auch die erste Torchance des Spiels vor: Mit etwas Glück landete das Leder vor den Füßen von Adeyemi, der aus kurzer Distanz abzog, doch Leitner entschärfte den Schuss mit einem sensationellen Reflex (8.). Kurz darauf war der Admira-Keeper bei einem Aaronson-Schuss hellwach (12.).

Wenig später verhinderte Leitner mit einer weiteren Glanzparade einen Treffer von Aaronson, der aus wenigen Metern zum Abschluss gekommen war (26.). Die erste Spielhälfte verlief weitestgehend enttäuschend. In der Nachspielzeit kam es zu einer strittigen Szene im Strafraum der Admira, als Datkovic Adeyemi zu Fall gebracht hatte. Referee Spurny sowie der VAR sahen hier kein strafbares Foulspiel - eine strittige Entscheidung. Schlussendlich ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Admira bringt Remis über die Zeit

Kurz nach dem Seitenwechsel bejubelten die Bullen den vermeintlichen Führungstreffer, nachdem Kristensen eine Flanke wuchtig per Kopf verwertet hatte. Doch Ulmer, von dem die Flanke gekommen war, stand zuvor knapp im Abseits (52.). Danach erhöhte der Serienmeister den Druck: Camara und Wöber probierten es mit Schüssen aus der Distanz, doch beide Versuche rauschten knapp drüber.

Doch die Admira blieb standhaft und machte es dem Tabellenführer sehr schwer. Unglücklich am heutigen Abend blieb Aaronson, der auch in der 77. Minute eine Topchance liegen ließ. Schlussendlich hielt die Admira die Null und bejubelte einen Punktgewinn gegen den Serienmeister.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

Red Bull Salzburg - FC Flyeralarm Admira 0:0

Red Bull Arena, Salzburg; 5.821 Zuschauer; SR Spurny

Live-Ticker Red Bull Salzburg - Admira

Salzburg: Köhn – Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer (80. Bernardo) – Sucic, Camara, Aaronson, N. Seiwald – Adeyemi (80. Sesko), Okafor (46. Adamu)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Datkovic, Bauer, Lukacevic – Vorsager, L. Malicsek, Kerschbaum, Ebner (72. Schmiedl) – Kronberger (87. Ostrzolek), Mustapha (57. Ganda)

Gelbe Karten: Keine bzw. Kronberger, Vorsager, Schmiedl, Lukacevic

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images