Die SV Guntamatic Ried hat in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 1:0-Heimerfolg gegen den TSV Hartberg eingefahren. Ante Bajic gelang in der 34. Minute das Goldtor. Damit haben die Rieder nach 15 Runden 20 Punkte auf dem Konto und sind Tabellenvierter. Der TSV Hartberg liegt mit 17 Punkten auf Rang sieben.

Bajic erzielt das einzige Tor des Spiels

Die Gäste aus der Oststeiermark erwischten beinahe den perfekten Start: Thomas Rotter stieg bei einer Kainz-Flanke hoch, scheiterte aber mit seinem Kopfball an Ried-Keeper Sahin-Radlinger (3.). In der 18. Minute verfehlte Donis Avdijaj das Tor der Rieder aus 20 Metern hauchzart. Kurz zuvor hätte Stefan Nutz die Rieder in Führung bringen können, doch Swete reagierte zwei Mal sehr stark.

Die Hartberger waren zwar näher am ersten Treffer des Spiels, doch in Führung gingen die Innviertler: Satin gab raus auf Nutz, der das Leder umgehend in den Strafraum spielte. Dort nahm Bajic den Ball mit dem Rücken zum Tor an, brachte sich mit einer Drehung in Schussposition und ließ Swete keine Abwehrchance - 1:0 (34.).

Nach dem Seitenwechsel tat sich in der josko-Arena nicht allzu viel. Die Rieder zogen sich mit der 1:0-Führung im Rücken etwas zurück und lauerten auf Konter. Die Oststeirer wiederum agierten in der Offensive zu fehleranfällig. In der Schlussphase kam es noch zu einer unschönen Szene, als Klem und Wiessmeier mit den Köpfen zusammengeprallt waren. Während es für Klem nicht weiterging, konnte Wiessmeier weiterspielen. Am Spielstand änderte sich nichts mehr.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

SV Ried - TSV Hartberg 1:0 (1:0)

josko-Arena, Ried; 2.300 Zuschauer; SR Altmann

Tor: Bajic (34.)

SV Ried: Sahin-Radlinger – Reiner (75. Meisl), Lackner, Plavotic – Wießmeier, Stosic, Ziegl, Pomer – Bajic (82. Mikic), Nutz, Satin (72. Chabbi)

TSV Hartberg: Swete – Stec (54. Erhardt), Sonnleitner (46. Steinwender), Rotter, Klem – Kainz, Horvat (46. Paintsil) – Heil, Avdijaj (79. Lemmerer), Niemann (61. Schmerböck) – Tadic

Gelbe Karten: Satin, Nutz, Sahin-Radlinger bzw. Swete

